Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? TRT 1’in 3 Kasım 2026 Salı yayın akışında Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü yerine saat 23.00’te tekrarı yer alırken, yeni bölüm 10 Kasım Salı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
Mehmed: Fetihler Sultanı’nın yeni bölümü, TRT 1’in 3 Kasım programındaki Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle bu akşam yayımlanmayacak. Dizi, saat 23.00’te tekrar bölümüyle ekrana gelecek.
TRT 1’de yayımlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, 3 Kasım 2026 Salı akşamı yeni bölümüne ara veriyor. Kanalın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasını canlı yayımlayacak olması nedeniyle dizinin yeni bölümü 10 Kasım Salı günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam neden yok?
Galatasaray ile Stuttgart, bu akşam saat 20.45’te RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1’den şifresiz ve canlı yayımlanacak.
Maç yayınının dizinin salı akşamı yayın kuşağıyla çakışması nedeniyle bu hafta yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Yayın akışında saat 23.00’te yer alan Mehmed: Fetihler Sultanı ise tekrar bölümü olacak.
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?
Dizinin yeni bölümü 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00’de TRT 1’de yayımlanacak. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler için yayın takvimi şöyle:
3 Kasım Salı, 23.00: Tekrar bölümü.
10 Kasım Salı, 20.00: Yeni bölüm.
3 Kasım 2026 TRT 1 yayın akışı
TRT 1’in gün içindeki ve gece kuşağındaki programları şu şekilde sıralanıyor:
- 07.30: Kalk Gidelim
- 10.30: Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15: Seksenler
- 14.25: Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.30: Lingo Türkiye
- 19.00: Ana Haber
- 19.55: İddiaların Aksine
- 20.00: Maç Önü
- 20.45: Galatasaray-Stuttgart
- 23.00: Mehmed: Fetihler Sultanı (tekrar)
- 02.00: Seksenler