Tabii spor canlı izle 3 Kasım 2026: TRT 1 tabii canlı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi TRT 1 HD şifresiz izleme ekranı ve güncel frekans ayarı
TRT 1 ve tabii canlı yayın ekranlarında bu akşam Galatasaray-Stuttgart maçı heyecanı yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında saat 20.45’te RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmayı şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 frekans ayarlarını ve dijital platform tabii ekranlarını araştırıyor. İlk 11’lerin belli olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılılar, lig aşamasındaki ikinci galibiyetini hedefliyor. İşte 3 Kasım 2026 Galatasaray-Stuttgart maçı TRT 1 ve tabii canlı izleme ekranı
TRT 1 ve tabii'de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor. Devler Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray bu akşam Alman ekibi Stuttgart'ı RAM'S Park'ta ağırlayacak. Heyecan dolu bu mücadele TRT 1 ve TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden izleyici ile buluşacak. Karşılaşma naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Galatasaray-Stuttgart maçı saat kaçta, nerede?
Galatasaray-Stuttgart maçı, 3 Kasım 2026 akşamı saat 20.45’te RAMS Park’ta başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Alman temsilcisini ağırlayacak Galatasaray, Lille deplasmanının ardından bir galibiyet daha alarak puanını artırmak istiyor.
İlk üç karşılaşmada bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan Galatasaray, 3 puanla 23. sırada bulunuyor. İki galibiyet ve bir beraberliği bulunan Stuttgart ise 7 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.
Galatasaray ve Stuttgart’ın ilk 11’leri
Karşılaşmada sahaya çıkacak ilk 11’ler şöyle:
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan Karazor, Führich, Deniz Undav, El Khannouss, Demirovic.
Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
TRT 1 yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler, televizyon veya uydu alıcılarının kanal ayarları bölümünden manuel frekans güncellemesi yapabiliyor. Türksat 4A uydusunda yayın yapan TRT 1 HD kanalını bulmak için frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerinin doğru girilmesi gerekiyor.
Frekans ayarı için şu adımlar izlenebilir:
Televizyon veya uydu alıcısının kumandasından Menü ya da Ayarlar bölümüne girin.
Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları seçeneğini açın.
Uydu listesinden Türksat 4A (42° Doğu) uydusunu seçin.
Manuel Kanal Arama veya Transponder (TP) Ekle bölümüne girin.
Frekans değerini 11794, polarizasyonu Dikey (V) ve sembol oranını 30000 olarak ayarlayın.
FEC değeri isteniyorsa 3/4 olarak girin.
Aramayı Başlat seçeneğiyle tarama yapın ve bulunan TRT 1 HD kanalını kaydedin.
TRT 1 HD güncel frekans bilgileri 2026
Lille Galatasaray maçını uydu yayını üzerinden takip edecek izleyiciler için TRT 1 HD'nin Türksat 4A frekans değerleri şöyle:
Frekans bilgisi - Değer
Uydu - Türksat 4A (42° Doğu)
Frekans - 11794 MHz
Polarizasyon - Dikey (V)
Sembol oranı - 30000
FEC - 3/4
Kanal - TRT 1 HD
Bu değerler, televizyonun veya uydu alıcısının manuel kanal arama ekranına girilerek TRT 1 HD yayınına erişim sağlanabilir.
TRT 1 canlı maç nasıl izlenir?
Galatasaray Stuttgart karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.
Maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı internetten takip etmek isteyen izleyiciler, tabii platformunun TRT 1 canlı yayın sayfasını kullanabilecek.
TRT 1 yayını açılmıyorsa frekans nasıl güncellenir?
TRT 1 HD kanalına ulaşamayan izleyiciler, televizyon veya uydu alıcılarının ayarlar bölümünden manuel kanal aramasını yeniden gerçekleştirebilir.
Bunun için Türksat 4A uydusu seçilerek 11794 MHz frekans, Dikey (V) polarizasyon ve 30000 sembol oranı bilgileri girilmeli. Kanal taraması tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanal listesine kaydedilebilir.
Uydu üzerinden yayın almak yerine internet bağlantısını kullanmak isteyen izleyiciler ise tabii üzerinden TRT 1 canlı yayın ekranına ulaşabilir.