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AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 2027: Hangi hizmet ne kadar oldu? Avukata danışmak, dilekçe yazdırmak ve dava takibi ücretleri

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 2027: Hangi hizmet ne kadar oldu? Avukata danışmak, dilekçe yazdırmak ve dava takibi ücretleri

20:58, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 21:00, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 2027: Hangi hizmet ne kadar oldu? Avukata danışmak, dilekçe yazdırmak ve dava takibi ücretleri

Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Büroda sözlü danışmanın ilk saati için asgari ücret 5 bin 500 lira, dilekçe yazılması için 7 bin 500 lira, icra dairelerinde yapılan takiplerde maktu ücret ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Türkiye Barolar Birliğinin tarifesinde dava takibi, kira ve tahliye uyuşmazlıkları, nafaka davaları ve arabuluculuk süreçlerinde uygulanacak ücretlerin hesaplama esasları da yer aldı. Peki, hangi hukuki hizmet için ne kadar avukatlık ücreti ödenecek, parasal tutara göre hesaplama nasıl yapılacak? İşte kalem kalem ücretler ve uygulama esasları…

 Avukatlık asgari ücret tarifesinde büroda sözlü danışmanın ilk saati 5 bin 500 lira, dilekçe yazılması 7 bin 500 lira olarak belirlendi. Türkiye Barolar Birliğinin tarifesi, mahkemelerdeki avukatlık ücretlerinden icra takiplerine ve arabuluculuk süreçlerine kadar hukuki hizmetlerde uygulanacak asgari tutarları düzenliyor.


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren tarife, hukuki yardımlarda ve mahkemelerin karşı tarafa yükleteceği avukatlık ücretlerinin belirlenmesinde uygulanacak tutar ve esasları kapsıyor.


Tarifeye göre asgari tutarların altında vekâlet ücreti kararlaştırılamayacak. Bu sınırın altında yapılan ücret anlaşmaları, tarife hükümleri uyarınca kararlaştırılmış kabul edilecek.

&nbsp;Avukatlık asgari ücret tarifesinde büroda sözlü danışmanın ilk saati 5 bin 500 lira, dilekçe yazılması 7 bin 500 lira olarak belirlendi. Türkiye Barolar Birliğinin tarifesi, mahkemelerdeki avukatlık ücretlerinden icra takiplerine ve arabuluculuk süreçlerine kadar hukuki hizmetlerde uygulanacak asgari tutarları düzenliyor.Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren tarife, hukuki yardımlarda ve mahkemelerin karşı tarafa yükleteceği avukatlık ücretlerinin belirlenmesinde uygulanacak tutar ve esasları kapsıyor.Tarifeye göre asgari tutarların altında vekâlet ücreti kararlaştırılamayacak. Bu sınırın altında yapılan ücret anlaşmaları, tarife hükümleri uyarınca kararlaştırılmış kabul edilecek.

Avukata danışma ve dilekçe ücretleri ne kadar?


Dava ve takip dışındaki hukuki yardımlarda danışmanlık hizmetleri, dilekçe hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi için ayrı ücretler belirlendi. Tarifede öne çıkan tutarlar şöyle:


Büroda sözlü danışma: İlk bir saate kadar 5 bin 500 lira, takip eden her saat için 2 bin 400 lira.


Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma: İlk bir saate kadar 9 bin lira, takip eden her saat için 4 bin 500 lira.


Yazılı danışma: İlk bir saate kadar 9 bin lira, takip eden her saat için 4 bin 500 lira.


Dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi: 7 bin 500 lira.


Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması: 10 bin lira.


Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname ve vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanması: 40 bin lira.


Tarifedeki avukatlık ücreti, dava dışındaki işlerde hukuki yardım tamamlanıncaya, davalarda ise kesin hüküm elde edilinceye kadar yürütülen iş ve işlemleri kapsıyor. Avukatın takip ettiği dava veya işle ilgili dilekçeler ve diğer işlemler için ayrıca ücret gerekmiyor; icra takipleri ile istinaf ve temyiz aşamalarındaki duruşmalar ise ayrı ücrete tabi tutuluyor.

Avukata danışma ve dilekçe ücretleri ne kadar?Dava ve takip dışındaki hukuki yardımlarda danışmanlık hizmetleri, dilekçe hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi için ayrı ücretler belirlendi. Tarifede öne çıkan tutarlar şöyle:Büroda sözlü danışma: İlk bir saate kadar 5 bin 500 lira, takip eden her saat için 2 bin 400 lira.Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma: İlk bir saate kadar 9 bin lira, takip eden her saat için 4 bin 500 lira.Yazılı danışma: İlk bir saate kadar 9 bin lira, takip eden her saat için 4 bin 500 lira.Dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi: 7 bin 500 lira.Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması: 10 bin lira.Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname ve vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanması: 40 bin lira.Tarifedeki avukatlık ücreti, dava dışındaki işlerde hukuki yardım tamamlanıncaya, davalarda ise kesin hüküm elde edilinceye kadar yürütülen iş ve işlemleri kapsıyor. Avukatın takip ettiği dava veya işle ilgili dilekçeler ve diğer işlemler için ayrıca ücret gerekmiyor; icra takipleri ile istinaf ve temyiz aşamalarındaki duruşmalar ise ayrı ücrete tabi tutuluyor.

Mahkemelere göre avukatlık ücretleri


Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlar için mahkeme ve iş türüne göre maktu, yani sabit ücretler belirlendi. Bazı dava ve işlerdeki tutarlar şöyle sıralandı:


Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 40 bin lira.


Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar: 62 bin lira.


Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar: 30 bin lira.


Fikrî ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar: 70 bin lira.


Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 86 bin lira.


Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 62 bin lira.


Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 86 bin lira.


İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar: Duruşmasız işlerde 40 bin lira, duruşmalı işlerde 52 bin lira.


Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda duruşmasız işler için 55 bin lira, duruşmalı işler için 100 bin lira ücret öngörüldü. Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalarda ise tutar 150 bin lira olarak belirlendi.

Mahkemelere göre avukatlık ücretleriKonusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlar için mahkeme ve iş türüne göre maktu, yani sabit ücretler belirlendi. Bazı dava ve işlerdeki tutarlar şöyle sıralandı:Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 40 bin lira.Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar: 62 bin lira.Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar: 30 bin lira.Fikrî ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar: 70 bin lira.Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 86 bin lira.Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 62 bin lira.Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 86 bin lira.İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar: Duruşmasız işlerde 40 bin lira, duruşmalı işlerde 52 bin lira.Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda duruşmasız işler için 55 bin lira, duruşmalı işler için 100 bin lira ücret öngörüldü. Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalarda ise tutar 150 bin lira olarak belirlendi.

Parayla ölçülebilen davalarda kademeli hesaplama


Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda ücret, tarifedeki istisnalar saklı kalmak üzere, ilgili mahkeme için belirlenen maktu tutarın altında kalmayacak şekilde hesaplanacak. Hükmedilen ücret, kabul veya reddedilen miktarı geçemeyecek.


Ücret hesabında tutarın dilimlerine uygulanacak oranlar şöyle:


İlk 800 bin lira için yüzde 16.


Sonraki 800 bin lira için yüzde 15.


Sonraki 1 milyon 600 bin lira için yüzde 14.


Sonraki 1 milyon 600 bin lira için yüzde 13.


Sonraki 2 milyon 400 bin lira için yüzde 11.


Sonraki 3 milyon 200 bin lira için yüzde 8.


Sonraki 4 milyon lira için yüzde 5.


Sonraki 4 milyon 800 bin lira için yüzde 3.


Sonraki 5 milyon 600 bin lira için yüzde 2.


24 milyon 800 bin lirayı aşan bölüm için yüzde 1.


İcra takiplerinde ücret ve ödeme süresi


İcra dairelerinde yapılan takipler için maktu ücret 12 bin 500 lira, tahliyeye ilişkin icra takipleri için 26 bin lira olarak belirlendi. Takip miktarı 78 bin 125 liraya kadar olan icra takiplerinde maktu ücret uygulanacak ancak bu ücret takipte kesinleşen miktarı aşamayacak.


Borçlunun ödeme süresi içinde borcunu ödemesi hâlinde, tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilecek. Bu hüküm, maktu ücrete tabi işlerde de uygulanacak.

Parayla ölçülebilen davalarda kademeli hesaplamaKonusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda ücret, tarifedeki istisnalar saklı kalmak üzere, ilgili mahkeme için belirlenen maktu tutarın altında kalmayacak şekilde hesaplanacak. Hükmedilen ücret, kabul veya reddedilen miktarı geçemeyecek.Ücret hesabında tutarın dilimlerine uygulanacak oranlar şöyle:İlk 800 bin lira için yüzde 16.Sonraki 800 bin lira için yüzde 15.Sonraki 1 milyon 600 bin lira için yüzde 14.Sonraki 1 milyon 600 bin lira için yüzde 13.Sonraki 2 milyon 400 bin lira için yüzde 11.Sonraki 3 milyon 200 bin lira için yüzde 8.Sonraki 4 milyon lira için yüzde 5.Sonraki 4 milyon 800 bin lira için yüzde 3.Sonraki 5 milyon 600 bin lira için yüzde 2.24 milyon 800 bin lirayı aşan bölüm için yüzde 1.İcra takiplerinde ücret ve ödeme süresiİcra dairelerinde yapılan takipler için maktu ücret 12 bin 500 lira, tahliyeye ilişkin icra takipleri için 26 bin lira olarak belirlendi. Takip miktarı 78 bin 125 liraya kadar olan icra takiplerinde maktu ücret uygulanacak ancak bu ücret takipte kesinleşen miktarı aşamayacak.Borçlunun ödeme süresi içinde borcunu ödemesi hâlinde, tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilecek. Bu hüküm, maktu ücrete tabi işlerde de uygulanacak.

Kira, tahliye ve nafaka davalarında hesaplama nasıl yapılacak?


Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli, kira tespit davalarında ise tespit edilen kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden ücret hesaplanacak. Nafaka davalarında hesaplamaya, hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı esas alınacak.


Bu ücretler, davanın görüldüğü mahkeme için belirlenen maktu tutardan az olamayacak. Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilmeyecek.

Kira, tahliye ve nafaka davalarında hesaplama nasıl yapılacak?Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli, kira tespit davalarında ise tespit edilen kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden ücret hesaplanacak. Nafaka davalarında hesaplamaya, hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı esas alınacak.Bu ücretler, davanın görüldüğü mahkeme için belirlenen maktu tutardan az olamayacak. Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilmeyecek.

Arabuluculukta anlaşma sağlanırsa ücret nasıl belirlenecek?


Dava şartı arabuluculuk kapsamında, konusu para olan veya parayla değerlendirilebilen işlerde anlaşma belgesinin imzalanması hâlinde avukatlık ücreti, tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanan tutarın dörtte bir fazlası olacak. Miktarı 62 bin 500 liraya kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde ise 10 bin liralık maktu ücretin dörtte bir fazlası esas alınacak; ücret asıl alacağı geçemeyecek.


Arabuluculuğun anlaşmazlıkla sonuçlanması hâlinde avukat, asıl alacağı aşmamak üzere 10 bin lira ücrete hak kazanacak. Aynı avukatla dava açılması durumunda, arabuluculuk aşamasında ödenen bu tutar müvekkilin ödeyeceği asgari avukatlık ücretinden mahsup edilecek.

Arabuluculukta anlaşma sağlanırsa ücret nasıl belirlenecek?Dava şartı arabuluculuk kapsamında, konusu para olan veya parayla değerlendirilebilen işlerde anlaşma belgesinin imzalanması hâlinde avukatlık ücreti, tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanan tutarın dörtte bir fazlası olacak. Miktarı 62 bin 500 liraya kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde ise 10 bin liralık maktu ücretin dörtte bir fazlası esas alınacak; ücret asıl alacağı geçemeyecek.Arabuluculuğun anlaşmazlıkla sonuçlanması hâlinde avukat, asıl alacağı aşmamak üzere 10 bin lira ücrete hak kazanacak. Aynı avukatla dava açılması durumunda, arabuluculuk aşamasında ödenen bu tutar müvekkilin ödeyeceği asgari avukatlık ücretinden mahsup edilecek.

Sözleşmeli avukatların aylık asgari ücretleri


Kanun gereğince bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara aylık ödenecek ücret, yapı kooperatiflerinde 35 bin lira, anonim şirketlerde 58 bin lira olarak belirlendi. Özel kişi ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ise 43 bin lira oldu.


Takip edilen dava ve işler için tarifeye göre hesaplanan ücretin yıllık avukatlık ücretini aşması hâlinde, aradaki fark avukata ayrıca ödenecek.

Sözleşmeli avukatların aylık asgari ücretleriKanun gereğince bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara aylık ödenecek ücret, yapı kooperatiflerinde 35 bin lira, anonim şirketlerde 58 bin lira olarak belirlendi. Özel kişi ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ise 43 bin lira oldu.Takip edilen dava ve işler için tarifeye göre hesaplanan ücretin yıllık avukatlık ücretini aşması hâlinde, aradaki fark avukata ayrıca ödenecek.


Ücrette hangi tarihteki tarife esas alınacak?


Avukatlık ücretinin belirlenmesinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınacak. Bozma veya kaldırma kararından sonra verilen yargı kararlarında da hüküm tarihindeki tarife uygulanacak.


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Ücrette hangi tarihteki tarife esas alınacak?Avukatlık ücretinin belirlenmesinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınacak. Bozma veya kaldırma kararından sonra verilen yargı kararlarında da hüküm tarihindeki tarife uygulanacak.RESMİ GAZETE KARARI İÇİN TIKLAYINIZ
Başlıklar :avukatlık ücretleriavukatlık asgari ücret tarifesitürkiye barolar birliğitbbresmi gazeteavukata danışma ücreti
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