2026 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? ÖSYM Lisans ve ön lisans takvimi
2026 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak, ÖSYM AİS üzerinden nasıl sorgulanacak? Lisans ve ön lisans sonuçlarını öğrenen adaylar kendi bölümlerindeki başarı sırasını beklerken, lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralamalarına ilişkin açıklanma takvimi, sorgulama adımları ve hesaplamada kullanılan eğitim bilgileri merak ediliyor.
2026 KPSS branş sıralaması için lisans ve ön lisans adaylarının bekleyişi sürerken açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Sıralamalar erişime açıldığında adaylar, kendi alanlarındaki başarı durumlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) lisans ve ön lisans sonuçlarının ardından adaylar, 2026 KPSS branş sıralaması bilgilerine odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılacak sıralamalar, adayların aynı alandan sınava girenler arasındaki yerini görmesini sağlayacak.
KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS lisans ve ön lisans branş sıralamalarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmî bir takvim bulunmuyor. Sıralamaların ÖSYM’nin duyurusunun ardından adayların erişimine sunulması bekleniyor.
Lisans ve ön lisans mezunlarının yanı sıra ortaöğretim düzeyinde sınava katılan adaylar da kendi alanlarına ilişkin sıralama bilgilerini takip ediyor.
KPSS branş sıralaması AİS’ten nasıl sorgulanır?
Branş bazında sıralamalar yayımlandığında sorgulama işlemi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek. Adayların izleyeceği adımlar şöyle:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapın.
T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi kullanarak hesabınızı açın.
İlgili sınavın branş bazında sıralama ekranından bilgilerinizi görüntüleyin.
Bu ekran üzerinden adaylar, sınav puanlarına göre kendi alanlarındaki diğer adaylar arasında kaçıncı sırada bulunduklarını öğrenebilecek.
Branş sıralamasında hangi bilgiler kullanılıyor?
Branş sıralaması oluşturulurken adayların sınav puanları ve ÖSYM kayıtlarındaki öğrenim bilgileri dikkate alınıyor. Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınan güncel eğitim kayıtları, hesaplamada kullanılan bilgiler arasında yer alıyor.
Sistemde geçerli öğrenim bilgisi bulunmayan adaylar için başvuru sırasında beyan edilen bilgiler kullanılıyor. Bu nedenle eğitim ve mezuniyet bilgilerinin doğru ve güncel olması, sıralamanın adayın öğrenim durumunu doğru yansıtması açısından önem taşıyor.