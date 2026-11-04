Fenerbahçe Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Liverpool muhtemel 11'ler, istatistikler ve canlı yayın bilgileri

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 2027: Hangi hizmet ne kadar oldu? Avukata danışmak, dilekçe yazdırmak ve dava takibi ücretleri

Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Büroda sözlü danışmanın ilk saati için asgari ücret 5 bin 500 lira, dilekçe yazılması için 7 bin 500 lira, icra dairelerinde yapılan takiplerde maktu ücret ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Türkiye Barolar Birliğinin tarifesinde dava takibi, kira ve tahliye uyuşmazlıkları, nafaka davaları ve arabuluculuk süreçlerinde uygulanacak ücretlerin hesaplama esasları da yer aldı. Peki, hangi hukuki hizmet için ne kadar avukatlık ücreti ödenecek, parasal tutara göre hesaplama nasıl yapılacak? İşte kalem kalem ücretler ve uygulama esasları…