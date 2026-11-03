Atletico Madrid - Bayern Münih canlı izle: Atletico Madrid - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında 4. hafta mücadelesine çıkacak iki ekip, Riyadh Air Metropolitano Stadı’nda karşılaşacak. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid’in, Vincent Kompany’nin çalıştırdığı Bayern Münih’i ağırlayacağı karşılaşma öncesinde maçın başlangıç saati, tabii Spor yayın bilgileri ve iki takımın muhtemel 11’leri…
Atletico Madrid - Bayern Münih maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında 4. hafta mücadelesine sahne olacak. Madrid’de oynanacak karşılaşma, 3 Kasım Salı günü saat 23.00’te tabii Spor’dan canlı yayımlanacak.
Atletico Madrid - Bayern Münih maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Riyadh Air Metropolitano Stadı’nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki 4. hafta karşılaşması saat 23.00’te başlayacak.
Atletico Madrid - Bayern Münih maçı hangi kanalda?
Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından canlı yayımlanacak. Maçı takip etmek isteyenler, tabii’nin resmî internet sitesi üzerinden yayın akışına ulaşabilecek.
Karşılaşmanın programı şöyle:
Tarih: 3 Kasım 2026 Salı
Saat: 23.00
Stat: Riyadh Air Metropolitano
Canlı yayın: tabii Spor
Madrid’de iki takımın hedefi üç puan
Diego Simeone’nin çalıştırdığı Atletico Madrid, sahasında kazanarak puanını artırmayı hedefliyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ise Madrid deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Atletico Madrid ve Bayern Münih’in muhtemel 11’leri
İki takımın karşılaşmaya başlaması beklenen kadroları şöyle:
Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Llorente, Baena, Alvarez, Lee.
Bayern Münih: Ulreich, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Karl, Brown, Davies, Kane.
Bu kadrolar muhtemel 11’leri yansıtıyor; kesinleşmiş maç kadroları niteliği taşımıyor.