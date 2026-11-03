Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada? Galatasaray Stuttgart galibiyetiyle yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu, Galatasaray’ın dördüncü haftada Stuttgart’ı 2-0 mağlup etmesiyle güncellendi; üst üste ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, 6 puanla mevcut tabloda 14. sıraya yerleşti. İşte 3 Kasım 2026 itibarıyla Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki sıralaması, averajı, maç sonuçları ve play-off yarışındaki son durumu.
UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu, Galatasaray’ın Stuttgart karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle değişti. Sarı-kırmızılı ekip, dördüncü maçının ardından 6 puana ulaşarak mevcut tabloda 14. sıraya yerleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosunda Galatasaray, 3 Kasım 2026’da lig aşamasının dördüncü haftasında Stuttgart’ı 2-0 yenerek puanını 6’ya çıkardı. Lille deplasmanının ardından Stuttgart karşısında da kazanan sarı-kırmızılı ekip, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.
Galatasaray kaç puanla kaçıncı sırada?
Galatasaray, ilk dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki mağlubiyet yaşadı. Stuttgart karşısında elde ettiği üç puanla mevcut sıralamada 14. basamağa çıkan sarı-kırmızılı ekip, play-off potasında yer aldı.
Galatasaray’ın dördüncü maçının ardından oluşan istatistikleri şöyle:
Oynadığı maç: 4
Galibiyet: 2
Beraberlik: 0
Mağlubiyet: 2
Attığı gol: 8
Yediği gol: 9
Averaj: -1
Puan: 6
Sıralama: 14
İlk iki yenilginin ardından iki galibiyet
Lig aşamasına Sporting Lizbon deplasmanındaki 3-1’lik yenilgiyle başlayan Galatasaray, ikinci haftada sahasında Barcelona’ya 4-1 mağlup oldu. Üçüncü haftada Lille’i deplasmanda 4-2 yenerek ilk puanlarını kazandı.
Stuttgart karşısındaki 2-0’lık sonuçla üst üste ikinci galibiyetini elde eden Galatasaray’ın ilk dört maçındaki skorları şöyle:
1. hafta: Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray
2. hafta: Galatasaray 1-4 Barcelona
3. hafta: Lille 2-4 Galatasaray
4. hafta: Galatasaray 2-0 Stuttgart
Galatasaray play-off potasında
Stuttgart karşısında gol yemeden kazanan Galatasaray, averajını -3’ten -1’e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, dördüncü karşılaşmasını 6 puanla tamamlayarak mevcut tabloda play-off elemelerine katılım sağlayan sıralar arasında yer aldı.