ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2026-2027: Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ne zaman? Diyanet dini günler listesi
2026 üç aylar başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimiyle belli oldu. İslam dünyasında önemli bir dönemin başlangıcı kabul edilen üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilecek. İşte 2026 üç aylar takvimi, Regaip, Miraç ve Berat Kandili tarihleri ile Ramazan ayının başlayacağı gün...
2026 üç aylar başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimiyle netleşti. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlayacağı tarihler ile kandil gecelerinin günleri belli oldu.
2026 üç aylar ne zaman başlayacak?
2026 üç aylar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Üç ayların başlangıcı, Recep ayının ilk gününe denk gelecek.
Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle üç aylar her yıl önceki yıla göre yaklaşık 10-11 gün daha erken başlıyor. 2026 yılında başlayan üç aylar dönemi, 2027 yılı içerisinde Ramazan ayıyla devam edecek.
Recep ayı ve Regaip Kandili tarihi
İslam dünyasında üç ayların başlangıcı kabul edilen Recep ayı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
Aynı günün gecesinde ise üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edilecek.
Şaban ayı ve Berat Kandili ne zaman?
Recep ayının tamamlanmasının ardından Şaban ayı başlayacak. Diyanet takvimine göre Şaban ayının ilk günü 9 Ocak 2027 Cumartesi olacak.
Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi gerçekleştirilecek.
2026-2027 dini günler takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre üç aylar ve bu dönemdeki önemli dini günler şöyle:
- - Üç ayların başlangıcı (Recep ayı 1. gün): 10 Aralık 2026 Perşembe
- - Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi
- - Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı
- - Şaban ayı başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
- - Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar
- - Ramazan ayı başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, 5/348-349 [3534])
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (el-Bakara, 2/184-185) Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]) Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.