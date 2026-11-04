Ev, arsa ve arazi sahipleri dikkat: Emlak vergisinde son tarih belli oldu
2026 emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son tarih yaklaşırken, borcunu henüz yatırmayan mülk sahipleri için ödeme takvimi ve işlem kanalları önem taşıyor. Peki, 30 Kasım’da sona erecek ödeme sürecinde emlak vergisi nereden, nasıl ödenir; e-Devlet ve belediyeler üzerinden hangi işlemler yapılabilir?
Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süre 30 Kasım 2026’da sona eriyor. Henüz ödeme yapmayan mülk sahipleri, işlemlerini belediyeler ve çevrim içi ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Türkiye’de vergiye tabi bina, arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi 2. taksit ödemeleri kasım ayında yapılıyor. Yılda iki taksit hâlinde ödenen verginin ikinci taksitini henüz yatırmayanların, işlemlerini 30 Kasım 2026’ya kadar tamamlaması gerekiyor.
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri ne zaman bitiyor?
2026 yılı emlak vergisinde ikinci taksit için son ödeme tarihi 30 Kasım. Süresinde ödenmeyen borçlara gecikme zammı uygulanıyor.
Emlak vergisi nereden ödenir?
Emlak vergisi ödemeleri belediyeler aracılığıyla veya çevrim içi kanallardan gerçekleştirilebiliyor. Ödeme için kullanılabilecek kanallar şöyle:
- e-Devlet üzerinden sunulan belediye hizmetleri,
- İlgili belediyenin internet sitesindeki ödeme bölümü,
- Belediyenin tahsilata yetkili birimleri.
İnternet sitesi üzerinden ödeme almayan belediyelerde işlemler, tahsilata yetkili birimlere başvurularak tamamlanabiliyor.