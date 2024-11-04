Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ordu hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre,

'da bugün parçalı bulutlu açık. Hava sıcaklığı 12 derece olması bekleniyor. Ordu’da akşam saatlerinde de parçalı bulutlu bir hava olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 12 dereceye olacak.