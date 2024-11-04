Ordu hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ordu için hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Ordu hava durumu bugün nasıl? İşte Meteoroloji Ordu 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ordu hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre,
'da bugün parçalı bulutlu açık. Hava sıcaklığı 12 derece olması bekleniyor. Ordu’da akşam saatlerinde de parçalı bulutlu bir hava olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 12 dereceye olacak.
Meteoroloji Ordu 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Ordu 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini:
- Bugün için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 7 Kasım 2024 Perşembe Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 8 Kasım 2024 Cuma Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.
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