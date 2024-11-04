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Burdur’da bugün hava nasıl olacak?

Burdur’da bugün hava nasıl olacak?

16:454/11/2024, Pazartesi
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Burdur hava durumu
Burdur hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Burdur için bugünün hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Burdur hava durumu bugün nasıl? İşte Meteoroloji Burdur 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Burdur’da bugün az bulutlu açık. Hava sıcaklığı 16 derece olması bekleniyor. Burdur’da akşam saatlerinde parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 6 dereceye olacak.

BURDUR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Burdur hava durumu Sisli, sıcaklık 18°. Yarın için Burdur hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Burdur hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 7 Kasım 2024 Perşembe Burdur hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 8 Kasım 2024 Cuma Burdur hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°.

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#Meteoroloji

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