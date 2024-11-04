Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Burdur için bugünün hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Burdur hava durumu bugün nasıl? İşte Meteoroloji Burdur 5 günlük hava durumu tahminleri...
BURDUR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Burdur hava durumu Sisli, sıcaklık 18°. Yarın için Burdur hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Burdur hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 7 Kasım 2024 Perşembe Burdur hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 8 Kasım 2024 Cuma Burdur hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°.