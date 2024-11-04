Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)

hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Burdur’da bugün az bulutlu açık. Hava sıcaklığı 16 derece olması bekleniyor. Burdur’da akşam saatlerinde parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 6 dereceye olacak.