Şanlıurfa hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Şanlıurfa hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Şanlıurfa hava durumu bugün nasıl? İşte Meteoroloji Şanlıurfa 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji sistemlerine göre
hava durumu il genelindeki vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Şanlıurfa'da 5 gün boyunca mevsim normallerinde seyreden bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına karşılık, akşam saatlerinde serinlemenin görüleceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa 5 günlük hava durumu raporuna göre, belirli günlerde hafif yağış geçişleri yaşanabilir.
Şanlıurfa hava durumu bugün nasıl olacak?
Şanlıurfa hava durumu bugün nasıl olacak?
MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Şanlıurfa’da bugün yağışlı bir hava hakim. Hava sıcaklığı 18 derece olması bekleniyor. Şanlıurfa’da öğle saatlerinde parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 16 dereceye olacak. Konya’da hava durumu akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 13 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da 13 derece olacak.
Şanlıurfa 5 günlük hava durumu
Şanlıurfa 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
Şanlıurfa 5 günlük hava durumu tahmini raporu şu şekilde
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Bugün için Şanlıurfa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 7 Kasım 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 8 Kasım 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°.
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