Meteoroloji sistemlerine göre

hava durumu il genelindeki vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Şanlıurfa'da 5 gün boyunca mevsim normallerinde seyreden bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına karşılık, akşam saatlerinde serinlemenin görüleceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa 5 günlük hava durumu raporuna göre, belirli günlerde hafif yağış geçişleri yaşanabilir.