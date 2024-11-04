Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)

hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Kayseri için hava durumu puslu olması bekleniyor. Meteoroloji Kayseri için hava durumu bugün puslu olurken, sıcaklık 10°. Kayseri’de öğle saatlerinde hava açık, parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 13 dereceye olacak. Kayseri hava durumu akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 3 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da 3 derece olacak.