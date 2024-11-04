Kayseri hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kayseri için 4 Kasım 2024 Pazartesi gününün hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Kayseri’de bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Kayseri 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Kayseri için hava durumu puslu olması bekleniyor. Meteoroloji Kayseri için hava durumu bugün puslu olurken, sıcaklık 10°. Kayseri’de öğle saatlerinde hava açık, parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 13 dereceye olacak. Kayseri hava durumu akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 3 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da 3 derece olacak.
KAYSERİ BUGÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
KAYSERİ BUGÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
Peki, Kayseri’de Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini:
- Kayseri’de pazartesi günü hava durumu: Kayseri’de Pazartesi günü hava durumu sisli, sıcaklık 12°.
- Kayseri’de Salı günü hava durumu: Kayseri’de Salı günü hava durumu parçalı bulutlu, sıcaklık 11°.
- Kayseri’de Çarşamba günü hava durumu: Kayseri’de Çarşamba günü hava durumu az bulutlu, sıcaklık 12°
- Kayseri’de Perşembe günü hava durumu: Kayseri’de perşembe günü hava durumu açık, sıcaklık 12°.
- Kayseri’de Cuma günü hava durumu: Kayseri’de Cuma günü hava durumu açık, sıcaklık 12°.
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