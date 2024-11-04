Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)

hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Konya’da bugün az bulutlu açık. Hava sıcaklığı 13 derece olması bekleniyor. Konya’da öğle saatlerinde parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 1 dereceye olacak. Konya’da hava durumu akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 7 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da 7 derece olacak.