Konya hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Konya için bugünün hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Konya hava durumu bugün nasıl? İşte Meteoroloji Konya 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Konya’da bugün az bulutlu açık. Hava sıcaklığı 13 derece olması bekleniyor. Konya’da öğle saatlerinde parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 1 dereceye olacak. Konya’da hava durumu akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 7 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da 7 derece olacak.
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ RAPORU
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ RAPORU
Peki, Konya’da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
- Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. 7 Kasım 2024 Perşembe Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. 8 Kasım 2024 Cuma Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°.
#hava durumu
#konya
#Meteoroloji