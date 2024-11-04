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Giresun hava durumu bugün nasıl olacak?

Giresun hava durumu bugün nasıl olacak?

17:264/11/2024, Pazartesi
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Giresun hava durumu
Giresun hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Giresun için bugünün hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Giresun hava durumu bugün nasıl? İşte Meteoroloji Giresun 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM)
için yaptığı son değerlendirmelere göre, Giresunluları yağış bekliyor. Giresun, güne yağmurlu bir hava ile başlarken, sıcaklık 10 derece olarak ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık da yine 10 derece seviyesinde. Giresun’da öğleden sonra şehirde parçalı bulutlu bir hava olurken, hava sıcaklığı 10 dereceye yükseliyor ve hissedilen sıcaklık da 10 derece olarak kalıyor. Giresun’da akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 10 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde seyrediyor.

GİRESUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji'den Giresun için yapılan açıklamada, Pazar günü hafif yağış olacağı belirtildi. Peki, Giresun'da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hava durumu nasıl olacak?

  • Giresun Pazartesi günü hava durumu: Giresun hava durumu yağmurlu, sıcaklık 13°.
  • Giresun Salı günü hava durumu: Giresun hava durumu sağanak yağmurlu, sıcaklık 13°..
  • Giresun Çarşamba günü hava durumu: Giresun hava durumu yağmurlu, sıcaklık 13°.
  • Giresun Perşembe günü hava durumu: Giresun’da hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 14 derece olacak.
  • Giresun Cuma günü hava durumu: Giresun’da hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 14 derece olacak.
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#giresun
#Meteoroloji

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