Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM)

için yaptığı son değerlendirmelere göre, Giresunluları yağış bekliyor. Giresun, güne yağmurlu bir hava ile başlarken, sıcaklık 10 derece olarak ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık da yine 10 derece seviyesinde. Giresun’da öğleden sonra şehirde parçalı bulutlu bir hava olurken, hava sıcaklığı 10 dereceye yükseliyor ve hissedilen sıcaklık da 10 derece olarak kalıyor. Giresun’da akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 10 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde seyrediyor.