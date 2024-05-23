Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Piyasalar, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yurt içinde ise gözler TCMB’nin bugünkü faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası toplantısı öncesi altın fiyatları adeta tepetaklak oldu. Sarı metal alacaklara alım fırsatı doğdu. Bugün altın almayı ve satmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı gündemini yakından takip ediyor. Hafta başından itibaren gram altın 2500 TL üzerinde seyrediyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 23 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...