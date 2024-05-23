Hafta başında hızla yükselen altın fiyatları normalleşmeye başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu. Fed tutanakları sonrası altın fiyatları düşüşe geçti.
23 Mayıs canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 454 liradan yaparken; 23 Mayıs Perşembe günü saat 07:30 itibarıyla itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 024 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 015 TL'den alıcı buluyor.
Gram altının fiyatı ne kadar?
Gram altın alışı 2.480 TL, satışı 2.501 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 2.470 TL. 31 TL'lik yükseliş gerçekleşti.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları
Gram altın 2.456,45 lira
Çeyrek altın 4.016,30 lira
Yarım altın 8.032,60 lira
Cumhuriyet altını 16.016 lira
Gremse altın 40.171,00 liradan satılıyor.
Gram altının aylık-yıllık performansı
Mayıs ayının ilk gününe göre gram altın 80,74 TL artarak yüzde 3,34 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 547,5 lira artarak yüzde 28,02 oranında değer kazandı.
Gram altın son bir yıla göre ise; 1,257.04 liradan 2,501.48 liraya yükselerek değer yüzde 99,00 değer kazancı yaşadı.