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Altın düşüş eğiliminde! 23 Mayıs canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle birlikte hareketlenen altın fiyatları, Fed toplantı tutanaklarının faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği sinyalini vermesiyle birlikte geriledi. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları düşüyor. Yatırımcılar için güncel çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatını bir araya getirdik. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Yarım altın bugün ne kadar? 23 Mayıs güncel altın fiyatları...

08:55 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Altın
Altın

Hafta başında hızla yükselen altın fiyatları normalleşmeye başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu. Fed tutanakları sonrası altın fiyatları düşüşe geçti.

23 Mayıs canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 454 liradan yaparken; 23 Mayıs Perşembe günü saat 07:30 itibarıyla itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 024 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 015 TL'den alıcı buluyor.

Gram altının fiyatı ne kadar?

Gram altın alışı 2.480 TL, satışı 2.501 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 2.470 TL. 31 TL'lik yükseliş gerçekleşti.

Serbest piyasada güncel altın fiyatları

Gram altın 2.456,45 lira

Çeyrek altın 4.016,30 lira

Yarım altın 8.032,60 lira

Cumhuriyet altını 16.016 lira

Gremse altın 40.171,00 liradan satılıyor.

Gram altının aylık-yıllık performansı

Mayıs ayının ilk gününe göre gram altın 80,74 TL artarak yüzde 3,34 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 547,5 lira artarak yüzde 28,02 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise; 1,257.04 liradan 2,501.48 liraya yükselerek değer yüzde 99,00 değer kazancı yaşadı.


Altın alacaklar dikkat! Alım fırsatı doğdu Merkez Bankası faiz kararı öncesi güncel altın fiyatları tepetaklak! Gram çeyrek cumhuriyet ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Piyasalar, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yurt içinde ise gözler TCMB’nin bugünkü faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası toplantısı öncesi altın fiyatları adeta tepetaklak oldu. Sarı metal alacaklara alım fırsatı doğdu. Bugün altın almayı ve satmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı gündemini yakından takip ediyor. Hafta başından itibaren gram altın 2500 TL üzerinde seyrediyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 23 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...


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