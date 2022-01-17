Özgün Gram altın ne kadar oldu? 17 Ocak çeyrek altın, cumhuriyet altını güncel fiyatları
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Gram altın ne kadar oldu? 17 Ocak çeyrek altın, cumhuriyet altını güncel fiyatları

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. 17 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatı haftanın ilk gününde 789 liradan alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL, yarım altın fiyatı, Gram altın kaç TL? İşte 17 Ocak altın fiyatlarında güncel durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gram altın ne kadar oldu? 17 Ocak çeyrek altın, cumhuriyet altını güncel fiyatları
altın

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar?

17 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:789.08 satış fiyatı:789.19 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.272,30 TL satış fiyatı: 1.301,54 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.536,65 TL satış fiyatı: 2.603,08 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 5.248,24 TL satış fiyatı: 5.381,28 TL

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