Gram altın ne kadar oldu? 17 Ocak çeyrek altın, cumhuriyet altını güncel fiyatları

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar?

17 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:789.08 satış fiyatı:789.19 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.272,30 TL satış fiyatı: 1.301,54 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.536,65 TL satış fiyatı: 2.603,08 TL

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TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 5.248,24 TL satış fiyatı: 5.381,28 TL