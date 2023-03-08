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Göztepe deplasmanda Altınordu'yu tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Altınordu evinde Göztepe’yi konuk etti. Göztepe dakika 23’de Michee Ngalina’nın attığı golle deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 35’e çıkaran Göztepe 8. sırada yer alırken, Altınordu 17 puanla 16. sırada yer aldı. Altınordu - Göztepe maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:06 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Altınordu 0-1 Göztepe

Altınordu 0-1 Göztepe

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Altınordu ve Göztepe karşı karşıya geldi. Maç Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

ALTINORDU - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Altınordu - Göztepe maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




#Altınordu
#Göztepe
#Spor Toto 1. Lig
#Michee Ngalina
2 saat önce
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Göztepe deplasmanda Altınordu'yu tek golle geçti
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