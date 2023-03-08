Altınordu 0-1 Göztepe
Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Altınordu ve Göztepe karşı karşıya geldi. Maç Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
ALTINORDU - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ
ALTINORDU - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
#Altınordu
#Göztepe
#Spor Toto 1. Lig
#Michee Ngalina
2 saat önce
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