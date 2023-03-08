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14 dakika uzatmanın verildiği maçta Pendikspor Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig 24. hafta açılış maçında Pendikspor evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı maçta 90 dakikaya ilave +14 dakika uzatma verildi. Maçta 86. dakikadan sonra toplamda 4 gol atıldı. Ev sahibi ekip Pendikspor rakibini 3-2 mağlup etti. Goller dakika 20’ Aias Aosman, 86’ Segun James Adeniyi, 90+2’ Adrien Regattin, 90+13’ Bünyamin Yürür ve 90+17’ Hasan Kılıç'tan geldi. Pendikspor - Tuzlaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:41 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Pendikspor 3-2 Tuzlaspor

Pendikspor 3-2 Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Pendikspor ve Tuzlaspor karşı karşıya geldi. 107 dakika oynanan maçta kazanan taraf Pendikspor oldu ve maç 3-2’lik skorla sonuçlandı.

PENDİKSPOR - TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ

Pendikspor - Tuzlaspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU





#Pendikspor
#Tuzlaspor
#Spor Toto 1. Lig
#Hasan Kılıç
#Adrien Regattin
2 saat önce
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14 dakika uzatmanın verildiği maçta Pendikspor Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti
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