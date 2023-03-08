Spor Toto 1. Lig 24. hafta açılış maçında Pendikspor evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı maçta 90 dakikaya ilave +14 dakika uzatma verildi. Maçta 86. dakikadan sonra toplamda 4 gol atıldı. Ev sahibi ekip Pendikspor rakibini 3-2 mağlup etti. Goller dakika 20’ Aias Aosman, 86’ Segun James Adeniyi, 90+2’ Adrien Regattin, 90+13’ Bünyamin Yürür ve 90+17’ Hasan Kılıç'tan geldi. Pendikspor - Tuzlaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.