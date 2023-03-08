Pendikspor 3-2 Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Pendikspor ve Tuzlaspor karşı karşıya geldi. 107 dakika oynanan maçta kazanan taraf Pendikspor oldu ve maç 3-2’lik skorla sonuçlandı.
PENDİKSPOR - TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ
PENDİKSPOR - TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
#Pendikspor
#Tuzlaspor
#Spor Toto 1. Lig
#Hasan Kılıç
#Adrien Regattin
2 saat önce
14 dakika uzatmanın verildiği maçta Pendikspor Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti
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