Denizlispor 0-1 Sakaryaspor
Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Denizlispor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Sakaryaspor Kassongo’nun penaltıdan attığı golle rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.
DENİZLİSPOR - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ
DENİZLİSPOR - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
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#maç özeti
28 dakika önce
Sakaryaspor deplasmanda Denizlispor’u 1-0 mağlup etti
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