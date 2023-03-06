Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Siyah-beyazlılar Vodafone Park’ta Volkan Bayarslan’ın yönettiği maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Goller dakika 40’ Salih Uçan, 53’ Ali Sowe ve 55’ Vincent Aboubakar’dan geldi. Kritik maçtan aldığı 3 puanla puanını 43’e çıkaran Şenol Güneş’in öğrencileri ligde 3.sırada yerini aldı. Beşiktaş - Ankaragücü maç özetini izlemek ve Spor Toto Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.