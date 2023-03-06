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Sakaryaspor deplasmanda Denizlispor’u 1-0 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Denizlispor evinde Sakaryaspor’u konuk etti. Maç Sakaryaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 79’ Kabongo Kassongo’dan (pen.) geldi. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Sakaryaspor 40 puanla 6. sırada yer aldı. Denizlispor ise 16 puanla 18. sırada yer aldı. Denizlispor - Sakaryaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:49 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Denizlispor 0-1 Sakaryaspor

Denizlispor 0-1 Sakaryaspor

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Denizlispor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Sakaryaspor Kassongo’nun penaltıdan attığı golle rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.

DENİZLİSPOR - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ

Denizlispor - Sakaryaspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




#Sakaryaspor
#Denizlispor
#Spor Toto 1. Lig
#Kabongo Kassongo
#maç özeti
28 dakika önce
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Sakaryaspor deplasmanda Denizlispor’u 1-0 mağlup etti
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