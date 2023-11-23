Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlıyor. Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 811. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla ligde 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada taraflar 7'şer kez galibiyet elde etti. Peki, Anadolu Efes - Partizan maçı hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi.
ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Partizan maçı 24 Kasım Cuma günü saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma S SPORT ekranlarından naklen yayınlanacak.
AVRUPA KUPALARINDA 811. RANDEVU
Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 811. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 810 karşılaşmada 459 galibiyet ve 351 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 563. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 302 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 260 kez rakiplerine mağlup oldu.