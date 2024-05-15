AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ: Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

"Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı? Temmuz ayında ödeme miktarı artacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile desteklenmiş olup, programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Peki Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi içinde ödeme yapılacağı planlanmıştı.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

Programın uzatılmasına yönelik ise herhangi bir resmi açıklama henüz yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?