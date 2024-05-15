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AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ: Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

"Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 10 Mayıs günü itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Bu ayki ödemelerin ardından, söz konusu programın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı? Temmuz ayında ödeme miktarı artacak mı?

17:18 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Aile Destek ödeme takvimi 2024
Aile Destek ödeme takvimi 2024

"Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı? Temmuz ayında ödeme miktarı artacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile desteklenmiş olup, programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Peki Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi içinde ödeme yapılacağı planlanmıştı.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

Programın uzatılmasına yönelik ise herhangi bir resmi açıklama henüz yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

#Aile Destek Ödemeleri
#Aile Destek
#Sosyal Yardım
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AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ: Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?