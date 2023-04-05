'Patrikhane'de çalışıyordum Müslüman oldum' diyen ve milyonlarca izlenen genci tanıyan çıkmadı: Kim bu gizemli Mahmut?

Kendisini 'Mahmut' ismiyle tanıtan gencin yabancı haber sitelerinde hakkında kayıp ilanı olduğu öğrenildi
Sıklıkla Balat bölgesinde sokak fotoğrafçılığı yapan Aktay, kendisini ‘Mahmut’ ismiyle tanıtan bir gencin fotoğraflarını çekti. O anlarda kamerası kayıtta olan Aktay, objektifine yansıyan konuşmaları sosyal medya hesabından paylaştı.
Video, birçok farklı hesap tarafından alıntılanarak hem Instagram hem de Twitter’da milyonlarca kez izlendi.
Aktay’ın “Buralı mısınız?” sorusu üzerine “Dünyalıyım” cevabını veren genç, kendisini şu ifadelerle tanıttı:
"BU GENÇ PATRİKHANEDE HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞMADI"
Patrikhaneye en yakın konumda bulunan Ali Yazıcı Camii İmamı Osman Arıcan da genci daha önce hiç görmediğini belirterek "Eğer Patrikhane'de çalışsaydı mutlaka haberdar olurdum. Karşılaşırdım" dedi.
"TAVIRLARI FARKLIYDI"
Görüntülerin çekildiği bölgede ticaret yapan esnaf da genci daha önce sadece bahse konu olan video çekiminin yapıldığı gün gördüklerini belirtti.