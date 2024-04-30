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29 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Dünün total, AB ve ABC birincisi belli oldu! İşte en çok izlenen programlar

Dün yayınlanan TV dizisi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi dizisi ile yarışma Survivor All Star reyting sonuçları televizyonun izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki dün hangi dizi en çok izlendi? Hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 29 Nisan Pazartesi dünün total, AB ve ABC reyting sonuçları sıralaması...

11:44 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 11:44 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu?
Reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları televizyonun izleyicileri tarafından araştırılıyor. Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta devam ediyor. Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 29 Nisan Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi? İşte gecenin reyting birincisi...

DÜN EN ÇOK HANGİ KANALDA NE İZLENDİ?

Dün Star TV'De Ömer, TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçları:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI:

Total'de 1.sırada "Kızıl Goncalar", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor All Star", 3.sırada TRT1'de ekrana gelen "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi" yer aldı.

AB REYTİNG SONUÇLARI:

AB'de 1.sırada "Kızıl Goncalar", 2.sırada "Survivor All Star" dizisinin özeti, 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Ana Haber" yer aldı.

ABC REYTİNG SONUÇLARI:

ABC'de ise 1.sırada "Kızıl Goncalar", 2.sırada "Kızıl Goncalar" dizisinin özeti, 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.


#reyting sonuçları
#tv izlenme sonucu
#İnci Taneleri
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29 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Dünün total, AB ve ABC birincisi belli oldu! İşte en çok izlenen programlar