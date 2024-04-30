Reyting sonuçları televizyonun izleyicileri tarafından araştırılıyor. Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta devam ediyor. Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 29 Nisan Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi? İşte gecenin reyting birincisi...
DÜN EN ÇOK HANGİ KANALDA NE İZLENDİ?
Dün Star TV'De Ömer, TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçları:
Total'de 1.sırada "Kızıl Goncalar", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor All Star", 3.sırada TRT1'de ekrana gelen "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi" yer aldı.
AB'de 1.sırada "Kızıl Goncalar", 2.sırada "Survivor All Star" dizisinin özeti, 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Ana Haber" yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada "Kızıl Goncalar", 2.sırada "Kızıl Goncalar" dizisinin özeti, 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.