Reyting sonuçları televizyonun izleyicileri tarafından araştırılıyor. Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta devam ediyor. Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 29 Nisan Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi? İşte gecenin reyting birincisi...