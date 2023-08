Sosyokültürel terör LGBT'ye karşı birlik oldular

Uluslararası yayın organlarında, marka PR’larında, ödül konuşmalarında yer bulan LGBT dayatması gittikçe tepki topluyor. LGBT’ye destek veren sanatçılara hemen her platformda alan açılırken, dayatmaya boyun eğmeyenler ise aforoz ediliyor.

Büyük Aile Platformu’na destek veren sanatçılar, LGBT dayatmasını ‘Sosyokültürel Terör’ ifadesiyle tanımladıkları bir çağrıya imza attı. Yayınlanan bildiride, “LGBT Propagandasına alet olmayı kabul etmeyen, bu dayatmaya boyun eğmeyen sanatçılar; kitlesinden uzaklaştırılmakla, linç kampanyalarına maruz bırakılmakla tehdit ediliyor ve kültür-sanat alanından, organizasyonlardan, yapımlardan tecrit ediliyor. Sanatın özgürlüğüne karşı yapılan her türlü müdahale, toplumun düşünsel ve duygusal zenginliğini törpülüyor." ifadelerine yer verildi.

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu’nun da kayıtsız kalmayarak paylaştığı video binlerce beğeni aldı. Türkoğlu, sanat camiasında LGBT dayatmasına karşı çıkanların dışlandığını, LGBT’yi destekleyenlerin ve yol açanların ise her platformda yer bulduğunu anlattı. Türkoğlu, “Sanatta dayatma ve sosyo kültürel teröre ben de ‘Dur!’ diyorum. Kültür sanat camiasının popüler figürlerinin her gün başka bir kirli propagandaya alet edildiği günlerden geçiyoruz. Küresel sermaye ile iç içe geçmiş kültür sanat endüstrisi, LGBT dayatmasıyla tüm mecralarda propagandasını sürdürüyor. LGBT’ye hizmet etmeyenler ise linç kampanyalarına maruz kalıyor, organizasyonlardan ve yapımlardan tecrit ediliyor. Bizler her türlü dayatmaya ve kirli propagandaya karşı direnişin en güçlü kalesinin sanat olduğuna inanıyoruz. Kültür sanat camiasındaki tüm aydınlarımıza, sanata ve özgür düşünceye ket vuran bu dayatmaya karşı daha sağ duyulu ve daha kararlı olmaya çağırıyor, bu bildiriyi imzalamaya davet ediyoruz” dedi.