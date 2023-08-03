Sosyokültürel terör LGBT'ye karşı birlik oldular





2022 yılının sonlarına doğru Türkiye’de LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı başlayan tepkiler sokaklara taştı ve 150 STK’nın desteği ile Büyük Aile Yürüyüşleri ülkenin dört bir yanında düzenlendi.





Kadınlar erkekler, anneler babalar, gençler ve yaşlılar bir araya gelerek, nesillerinin sapkın zihniyetten korunmasını istedi.













Uluslararası yayın organlarında, marka PR’larında, ödül konuşmalarında yer bulan LGBT dayatması gittikçe tepki topluyor. LGBT’ye destek veren sanatçılara hemen her platformda alan açılırken, dayatmaya boyun eğmeyenler ise aforoz ediliyor.





Cesur sesler LGBT dayatmasına karşı bir araya geldi













Büyük Aile Platformu’na destek veren sanatçılar, LGBT dayatmasını ‘Sosyokültürel Terör’ ifadesiyle tanımladıkları bir çağrıya imza attı. Yayınlanan bildiride, “LGBT Propagandasına alet olmayı kabul etmeyen, bu dayatmaya boyun eğmeyen sanatçılar; kitlesinden uzaklaştırılmakla, linç kampanyalarına maruz bırakılmakla tehdit ediliyor ve kültür-sanat alanından, organizasyonlardan, yapımlardan tecrit ediliyor. Sanatın özgürlüğüne karşı yapılan her türlü müdahale, toplumun düşünsel ve duygusal zenginliğini törpülüyor." ifadelerine yer verildi.









Arzen: ‘Özgürlük kumpasıyla dayatılan teröre hayır diyorum!’





Müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Büyük Aile Platformu’nun ‘Sosyokültürel Teröre Dur De!’ kampanyasına destek vererek LGBT dayatmasına karşı tepki gösterdi. Arzen, “Sanat insanın en büyük özgürlük alanı. Gerçek hür sanatçılar bu tür dayatmalara özgürlük kisvesi ile bize sunulan bu tür dayatmalara izin vermezler özgürlük kumpasıyla bana söylenen bana dayatılan bu teröre hayır diyorum” dedi.

















Türkoğlu: ‘Camianın popüler figürleri LGBT propagandasına alet oluyor’





Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu’nun da kayıtsız kalmayarak paylaştığı video binlerce beğeni aldı. Türkoğlu, sanat camiasında LGBT dayatmasına karşı çıkanların dışlandığını, LGBT’yi destekleyenlerin ve yol açanların ise her platformda yer bulduğunu anlattı. Türkoğlu, “Sanatta dayatma ve sosyo kültürel teröre ben de ‘Dur!’ diyorum. Kültür sanat camiasının popüler figürlerinin her gün başka bir kirli propagandaya alet edildiği günlerden geçiyoruz. Küresel sermaye ile iç içe geçmiş kültür sanat endüstrisi, LGBT dayatmasıyla tüm mecralarda propagandasını sürdürüyor. LGBT’ye hizmet etmeyenler ise linç kampanyalarına maruz kalıyor, organizasyonlardan ve yapımlardan tecrit ediliyor. Bizler her türlü dayatmaya ve kirli propagandaya karşı direnişin en güçlü kalesinin sanat olduğuna inanıyoruz. Kültür sanat camiasındaki tüm aydınlarımıza, sanata ve özgür düşünceye ket vuran bu dayatmaya karşı daha sağ duyulu ve daha kararlı olmaya çağırıyor, bu bildiriyi imzalamaya davet ediyoruz” dedi.

















Ersoy: ‘Azerbaycan’ı kutluyorum’





Dikkat çeken paylaşımlardan bir diğeri de gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un gazeteci Ersin Çelik’in paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklama oldu. Çelik, Twitter hesabından LGBT Haklarına Önem Veren Avrupa Ülkeleri’ sıralamasını yayınladı. Sıralamadı Azerbaycan’ın sonuncu Türkiye’nin ise sondan ikinci oluşu dikkat çekti. Ersin Çelik, ülkemizin son sıraya yerleşmesi temennisinde bulunarak, “Sosyal terörizme dönüşen LGBT ve bu ideolojiyi dayatanlarla mücadeleyi daha da artırmalıyız” dedi.





Mehmet Akif Ersoy ise Azerbaycan’ın söz konusu sıralamada sonuncu oluşunu kutladığını belirterek, “Katılıyorum. Her dönem ve koşulda katılacağımı da temin ediyorum” ifadelerini kullandı.















