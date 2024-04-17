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2025 hac kayıt tarihleri belli oldu mu, hac kayıtları nasıl, nereden yapılır?

Hac kura tarihleri hala büyük bir ilgi konusu olarak önemini koruyor. Kutsal toprakları ziyaret ederek hac ibadetini yerine getirmeyi arzulayan vatandaşlar, bu önemli bilgiye ulaşmak için internet arama motorlarını aktif bir şekilde kullanıyorlar. Hac kayıtları yapanlar için 2025 hac kuraları çekilecek ve kutsal topraklara gidecek hacı adayları da netleşmiş olacak. Peki hac kayıt tarihleri ne zaman? Hac kayıtları nasıl, nereden yapılır? 2025 hac kayıt ücreti ne kadar, belli oldu mu? İşte detaylar.

09:21 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:22 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Hac kayıt tarihleri ile hac kura çekilişleri kutsal topraklara gitmek isteyen milyonlarca hacı adayının gündeminde. İslam'ın beş şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler hac başvurusunda bulunmakta. Diyanet hac için başvuruda bulunanlar için kura çekerek hacca gitmeye hak kazanan adayları belirliyor. 2025 hac kayıtları ile hac kura çekiliş tarihinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu.

2025 hac kayıtları ne zaman başlayacak hac kura çekilişi tarihi belli oldu mu?

2025 Hac kayıt tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. 2025 hac kayıtlarına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklama yapılması bekleniyor. 2024 yılı hac ön kayıtları 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılmıştı.

Hac kayıt ücreti ne kadar?

2025 yılı hac kayıt ücretleri henüz açıklanmadı. 2024 yılı için ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, kayıt ücreti olarak 450 TL yatırmışlardı.

Hac kura sonuçları e devlet sorgulama ekranı

2024 yılı için kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekilmişti. Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilmişti.

Hac kesin kayıt tarihleri ne zaman?

2024 hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini açıklamıştı.

Diyanet hac ücretleri ne kadar?

2025 hac ibadeti için ücretlerin kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şöyleydi:

2 Kişilik Oda 26.000 SAR

3 Kişilik Oda 24.000 SAR

4 Kişilik Oda 22.000 SAR

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2025 hac kayıt tarihleri belli oldu mu, hac kayıtları nasıl, nereden yapılır?