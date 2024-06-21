Hac kayıt tarihleri ile hac kura çekilişleri kutsal topraklara gitmek isteyen milyonlarca hacı adayının gündeminde. İslam'ın beş şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler hac başvurusunda bulunmakta. Diyanet hac için başvuruda bulunanlar için kura çekerek hacca gitmeye hak kazanan adayları belirliyor. 2025 hac kayıtları ile hac kura çekiliş tarihinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu.

2025 hac kayıtları ne zaman başlayacak hac kura çekilişi tarihi belli oldu mu?

2025 Hac kayıt tarihi hakkında beklenen açıklama geldi. 13 Ocak 2025 tarihinde ise Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca mutat düzenlenen Büyük Hac Kongresi yapılacağını belirten Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “Bunun ardından 2025 haccında kullanacağımız oteller, hizmet verecek otobüs firmaları ve Arafat’ta hizmet verecek şirketlerle görüşmelerimizi yapacağız. Mayıs ayının ilk günleri itibarıyla 2025 haccının ilk startını vermiş olacağız.” bilgisini verdi.

Hac başvurusu ilk defa yapacaklar için ne zaman?

Başkanlığın 2025 Hac Organizasyon sürecinden de bahseden Bircan, şunları paylaştı:

Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2025 Hac organizasyonu için Hac Umre Kurulumuzu 2024 yılının Mart ayında topladık ve Temmuz ayının ilk günlerinde ilk defa başvurmak isteyen vatandaşlarımıza bu imkanı tanıyacağız. Bu süreçte de daha önceden kayıt yaptıran vatandaşlarımızın bilgilerini, adreslerini, havalimanı tercihlerini, kiminle beraber kuraya girmek istedikleri gibi bir takım güncellemeleri kendilerinden isteyeceğiz. İlerleyen süreçte kuramızı çekeceğiz ve kesin kayıtları yaptıktan sonra 2025 haccına hızlı bir şekilde devletimiz ve milletimizin onuruna yakışır bir şekilde yapmanın hazırlığına başlamış olacağız.”

Hac kayıt ücreti ne kadar?

2025 yılı hac kayıt ücretleri henüz açıklanmadı. 2024 yılı için ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, kayıt ücreti olarak 450 TL yatırmışlardı.

Hac kura sonuçları e devlet sorgulama ekranı

2024 yılı için kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekilmişti. Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilmişti.

Hac kesin kayıt tarihleri ne zaman?

2025 hac kesin kayıt tarihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin takvim Diyanet tarafından açıklanacak. 2024 hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.

Hac başvuruları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

2025 yılı hac başvuruları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Diyanet'in açıklaması sonrası Hac başvuruları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? sorusunun cevabı da böylelikle netleşmiş olacak.

Hac kayıtları nasıl yapılacak?

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Hac başvuru belgeleri neler?

Hac İçin Gerekli Evraklar

Diyanet acenta kayıt belgesi

Uçuş tarihinden itibaren en az 8 ay geçerli ve çipli pasaport,

TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanının arkalı- önlü fotokopisi,

2 adet vesikalık fotoğraf (Arka Fon Beyaz),

Menenjit Aşı Kartı (İl ve İlçe Sağlık Merkezlerinde yapılmaktadır.)

Haccın şartları neler?

Müslüman olmak.

Kâfir ülkesinde olanın, haccın farz olduğunu işitmesi.

Akıl baliğ olmak.

Hür olmak.

Nafakadan fazla olarak, hacca götürüp getirecek ve evindekilere yetecek kadar parası olmak.

Hac vaktinin gelmiş olması. [Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere, 5 gündür.]

7- Hacca gidemeyecek kadar, kör, hasta, ihtiyar ve sakat olmamak.

Diyanet hac ücretleri ne kadar?

2025 hac ibadeti için ücretlerin kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şöyleydi:

2 Kişilik Oda 26.000 SAR

3 Kişilik Oda 24.000 SAR