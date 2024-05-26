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Ankara'da yağış saat kaçta başlayacak? Meteoroloji il il açıkladı

"Havalar ne zaman ısınacak?" sorusunun yanıtını bekleyen Ankaralılara, Valilik'ten flaş sağanak yağış uyarısı geldi. Başkentte gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak yağışa karşı valilik, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı uyardı. İşte Meteoroloji Ankara hava durumu tahmini raporu.

15:20 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 15:21 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ankara için yağış uyarısı var mı?
Ankara için yağış uyarısı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da gece saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre bu gece saatlerinden Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Konya'nın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.


#Ankara
#Ankara valiliği
#hava durumu
#meteoroloji
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