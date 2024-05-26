Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden gece yarısına kadar
Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya
'nın güneyi,
Isparta
ve
Burdur
çevreleri ile
Antalya
'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli,
İzmir
'de yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Ayrıca, yapılan son değerlendirmelere göre de, bugün öğleden sonra
Mersin
'in kuzeyi ile
Adana
'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
12 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
12 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
Sarı kodlu uyarı yapılan iller:
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Kütahya, Manisa, Uşak.
Turuncu kodlu uyarı yapılan il:
İzmir.
Sarı kodlu uyarı nedir?
Sarı kodlu uyarı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir:
Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Turuncu kodlu uyarı nedir?
Turuncu kodlu uyarı nedir?
Hava durumu tehlikelidir:
Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Gece saatlerine dikkat
Gece saatlerine dikkat
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra
Eskişehir
'in güney ve doğusu ile
Ankara
'da, yarın ilk saatlerden itibaren
Konya
'nın kuzey ve doğusu,
Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir
ve
Çorum
çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise
Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray
ve
Karaman
'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
#Meteoroloji
#Batı Akdeniz
#Ege
#İzmir
1 gün önce