Altın fiyatları Fed kararına kilitlendi: 12 Eylül 2022 güncel gram, çeyrek fiyatları

Bugün altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler, başta gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını sorguluyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz günlerde 1000 TL'nin altına düşmüştü. Piyasada yaşanan sert düşüş tedirginliğe neden olurken altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? soruları yatırımcı tarafından an be an takip ediliyor. İşte, 12 Eylül Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Gram atın fiyatı alış 1.012,42 TL,
Gram altın fiyatı satış 1.019,53 TL,
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
Spot altın gram fiyatı alış 1.004,41 TL,
Spot altın gram fiyatı satış 1.004,60 TL,
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Altın ons fiyatı alış 1.713,72 TL,
Altın ons fiyatı satış 1.714,20 TL,
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın fiyatı alış 1.608,30 TL,
Çeyrek altın fiyatı satış 1.643,78 TL,
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.428,23 TL,
Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.549,99 TL,
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın fiyatı alış 3.204,07 TL,
Yarım altın fiyatı satış 3.285,04 TL,
ZİYNET ALTINI FİYATI
Ziynet altın fiyatı alış 6.428,23 TL,
Ziynet altın fiyatı satış 6.549,99 TL,
ATA ALTIN FİYATI
Ata altın fiyatı alış 6.710,13 TL,
Ata altın fiyatı satış 6.877,16 TL,
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
14 ayar bilezik alış fiyatı 556,47 TL,
14 ayar bilezik satış fiyatı 667,25 TL,
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
22 ayar bilezik alış fiyatı 918,52 TL,
22 ayar bilezik satış fiyatı 952,41 TL,
GREMSE ALTIN FİYATI
Gremse fiyatı alış 16.337,00 TL,
Gremse fiyatı satış 16.657,00 TL,
Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? İslam Memiş yorumladı
Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Her değerlendirmesinde altın fiyatının baskı altında olduğunu ifade eden İslam Memiş, bunun nedeninin ise uluslararası piyasalardaki değer artışı olduğunu söyledi. Altın fiyatının dolar kuruna göre fiyatlanması gerektiğini belirten Memiş, "Dolar endeksi 110 seviyesine yükseldi. Eylül ayında FED'in faiz toplantısı var. Bu tarafa odaklandık. Yani altın fiyatları FED'e odaklandı. Altının ons fiyatında 1700 dolar seviyesinin altına sarkma var. Şu an itibariyle 1697 dolar seviyesinde, 1680-1720 bu bant aralığına sıkıştı ve bu seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Gram altın düşer mi çıkar mı?
İslam Memiş, ekranlarda yanıltıcı rakamların olduğunun altını çizerek yatırımcıları uyardı. 1000 lira olarak görülen rakamın şu an 1010-1015 lira seviyesinde olduğunu ifade etti.
Gram altında "1000 lira seviyesinin altında bir rakam görebiliriz" diyen İslam Memiş, şu an için bu seviyenin uzak olduğunun da altını çizdi. Yıl sonunda gram altının yükselişine devam edeceğini beliren Memiş, 1450 lira seviyesine dikkat çekerek, "1200 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni rekorlar test edilebilir." dedi.