Altın fiyatları Fed kararına kilitlendi: 12 Eylül 2022 güncel gram, çeyrek fiyatları

Bugün altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler, başta gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını sorguluyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz günlerde 1000 TL'nin altına düşmüştü. Piyasada yaşanan sert düşüş tedirginliğe neden olurken altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? soruları yatırımcı tarafından an be an takip ediliyor. İşte, 12 Eylül Pazartesi altın fiyatları...

Gram altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Gram atın fiyatı alış 1.012,42 TL,

Gram altın fiyatı satış 1.019,53 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Spot altın gram fiyatı alış 1.004,41 TL,

REKLAM

Spot altın gram fiyatı satış 1.004,60 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altın ons fiyatı alış 1.713,72 TL,

Altın ons fiyatı satış 1.714,20 TL,

Çeyrek altın fiyatı anlık

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatı alış 1.608,30 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.643,78 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.428,23 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.549,99 TL,

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatı alış 3.204,07 TL,

Yarım altın fiyatı satış 3.285,04 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın fiyatı alış 6.428,23 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.549,99 TL,

REKLAM

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın fiyatı alış 6.710,13 TL,

Ata altın fiyatı satış 6.877,16 TL,

Bilezik fiyatları ne kadar?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 ayar bilezik alış fiyatı 556,47 TL,

14 ayar bilezik satış fiyatı 667,25 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik alış fiyatı 918,52 TL,

22 ayar bilezik satış fiyatı 952,41 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse fiyatı alış 16.337,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.657,00 TL,

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? İslam Memiş yorumladı

Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Her değerlendirmesinde altın fiyatının baskı altında olduğunu ifade eden İslam Memiş, bunun nedeninin ise uluslararası piyasalardaki değer artışı olduğunu söyledi. Altın fiyatının dolar kuruna göre fiyatlanması gerektiğini belirten Memiş, "Dolar endeksi 110 seviyesine yükseldi. Eylül ayında FED'in faiz toplantısı var. Bu tarafa odaklandık. Yani altın fiyatları FED'e odaklandı. Altının ons fiyatında 1700 dolar seviyesinin altına sarkma var. Şu an itibariyle 1697 dolar seviyesinde, 1680-1720 bu bant aralığına sıkıştı ve bu seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Gram altın düşer mi çıkar mı?

İslam Memiş, ekranlarda yanıltıcı rakamların olduğunun altını çizerek yatırımcıları uyardı. 1000 lira olarak görülen rakamın şu an 1010-1015 lira seviyesinde olduğunu ifade etti.

Gram altında "1000 lira seviyesinin altında bir rakam görebiliriz" diyen İslam Memiş, şu an için bu seviyenin uzak olduğunun da altını çizdi. Yıl sonunda gram altının yükselişine devam edeceğini beliren Memiş, 1450 lira seviyesine dikkat çekerek, "1200 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni rekorlar test edilebilir." dedi.

ÖZGÜN TOKİ'den ucuza ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 81 ilde sosyal konutta büyük gün 13 Eylül!

ÖZGÜN Asgari ücret 2023’te ne kadar olur? 2023 asgari ücret zam oranı tahmini