Asgari ücret 2023’te ne kadar olur? 2023 asgari ücret zam oranı tahmini

Asgari ücret zammı ne kadar olur, yeni brüt-net asgari ücret kaç TL olacak? soruları Eylül ayının ilk haftasına girilmesiyle birlikte merak edilen konuların başında geliyor. Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında işçi, memur ve emeklinin maaşları ile sosyal yardımların artacağını söyledi. Temmuz ayında maaşlara yapılan zammın ardından milyonlarca çalışan gözünü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Peki 2023'te asgari ücrete zam ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya aktardı.

Memur emekli toplu sözleşme zam oranı ne kadar?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam farkları ne kadar?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Aralık ayının enflasyon rakamı bu konunun asıl tabanını oluşturmuş olacak. 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun hala bir önceki döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde hükümetten farklı adımlar gelirse bu enflasyonun aşağı doğru biraz daha eğilmesi söz konusu olabilecek.

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Ancak %15-20 arasında enflasyon farkının oluşacağını dolayısıyla memur ve memur emeklilerinin, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin özellikle Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme şartları gereği 2023 yılının birinci 6 aylık döneminde %8’lik toplu sözleşmeden gelecek olan farkları zamları belli.

2023 memur emekli enflasyon farklı

Bunun üzerinde enflasyon farkıda ilave edilmiş olacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise 2022 yılının ikinci 6 aylık dönemine ilişkin gerçekleşecek olan enflasyon farkını almış olacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan 2023 asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını vurgularken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli bir şekilde ilerleyerek atılacak yeni adımlar üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

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Brüt-Net asgari ücret tablosu belli

Asgari ücret 2022 tablosu

Asgari ücret brüt ne kadar?

Şu anda asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödüyor. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi ise 1.003 lira, işsizlik sigortası primi olarak ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti ise 7 bin 603 lira. Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.