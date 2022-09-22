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Canlı altın fiyatları: Faiz kararları sonrası altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı?

Altın fiyatları faiz kararlarının ardandan ne yönde hareket ettiği yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Böylece Fed, faizi yüzde 3,25'e yükseltti. TC Merkez Bankası ise politika faizinde 100 baz puan indirime giderek, yüzde 12 seviyesine çekti. Her iki bankanın faiz kararı sonrası anlık altın fiyatları yönülü belirlemiş durumda. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı kaç TL? Canlı altın fiyatı yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları bilezik ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son durum: Analistlerden dikkat çeken altın yorumu: İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi anlık altın fiyatlarında son durum bilgileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 22 Eylül 2022 Perşembe güncel altın fiyatı
Güncel altın fiyatları:

Anlık altın fiyatları açıklanan faiz kararları sonrası nasıl ve hangi yönde hareket ettiği altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,36 artışla 3.289,86 puana yükseldi. İstanbul serbest piyasada dolar 18,3620 liradan, avro 18,0980 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.666 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 89,6 dolardan işlem görüyor. Peki çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı? İşte 22 Eylül 2022 Perşembe güncel altın fiyatları ile altın analizlerinin çarpıcı altın yorumları.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.000,85 TL,

Gram altın satış fiyatı 1.004,74 TL,

Spot altın gram-TL fiyatı ne kadar?

Spot altın gram fiyatı alış 988,13 TL,

Spot altın gram satış fiyatı 988,31 TL,

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons fiyatı alış 1.672,21 TL,

Ons altın satış fiyatı 1.672,59 TL,

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.581,01 TL,

Çeyrek altın satış fiyatı 1.615,88 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 6.324,04 TL,

Cumhuriyet altın satış fiyatı 6.443,77 TL,

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 3.152,14 TL,

Yarım altın satış fiyatı 3.231,77 TL,

Ziynet altın fiyatı ne kadar?

Ziynet altın alış fiyatı 6.324,04 TL,

Ziynet altın satış fiyatı 6.443,77 TL,

Ata altın fiyatı ne kadar?

Ata altın fiyatı alış 6.615,19 TL,

Ata altın satış fiyatı 6.779,89 TL,

14 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

14 ayar bilezik fiyatı alış 550,59 TL,

14 ayar bilezik fiyatı satış 658,24 TL,

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik alış fiyatı 908,83 TL,

22 ayar bilezik satış fiyatı 939,08 TL,

Gremse fiyatı ne kadar?

Gremse fiyatı alış 16.168,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.432,00 TL.

Altın yorumları
Altın yorumları

Altın analiz yorumu: Altın düşer mi, çıkar mı?

İslam Memiş, “Dikkatli olun” uyarısı yaparken altın fiyatının uzun vadeli seyrine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Daha önce “Piyasalar Eylül ayında start verecek ancak kritik ay Ekim” diyen İslam Memiş, bu akşam Fed’in açıkladığı faiz kararı öncesi altın üzerindeki etkisini şöyle açıklamıştı: “Altının yönünü Fed belirleyecek. Tam sınırda bekliyoruz.Ons altında bu hafta için bant aralığı 1.650-1.700 dolar seviyesi.

  • Fed’in faiz kararı artış yönünde. Faizin miktarı ons fiyatındaki yön kırılımını belirleyecek. Altın ons fiyatı ya 1.705 dolar ya da 1.615 dolar seviyesini görecek. Gram altında bu hafta 970-1.020 lira arasını takip ediyoruz. Altın geniş bant aralığında hareket ediyor. Sonuçları görmek için biraz daha beklemek gerekiyor. Faiz kararları dolar üzerinde etkilere sahip olacak” ifadelerini kullanmıştı.

“Altın fiyatlarını serbest bırakılması Merkez Bankalarını rahatsız eder” diyen Memiş, Merkez Bankalarının enflasyonla mücadele ediyoruz demek için altın fiyatlarını baskılamak zorunda olduklarını söyleyerek “Ancak altını Merkez Bankaları topluyor, TCMB bile altın stoklarını artırmaya çalışıyor. Dolar karşısında ons altın fiyatları baskılanıyor. Çünkü dolar sahipleri altını ucuz topluyor. Dolar endeksi 109 seviyesinde, 110’u aşabilir. Jeopolitik risklerde de kımıldamalar var. Emtia fiyatlarındaki düşüşler bir fırsat, düşüşlerin kalıcı olacağını sanmıyorum” diye konuştu.

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