TOKİ konutu istenmiyorsa iade nasıl yapılır, süreç nasıl işler? TOKİ başvurusu ve sonrasında yapılması gerekenler

TOKİ ev iadesi nasıl yapılır? TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde en çok konut 50 bin adet ile İstanbul'da yapılacak. istanbul'u Ankara, Ankara'yı ise İzmir takip ediyor. TOKİ ödeme planı 2+1 ve 3+1evler için resmen belli oldu. 2+1 sosyal konut 608 bin TL, 3+1 sosyal konut ise 850 bin TL olarak açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi 608 bin TL'lik 2+1 evlerin aylık taksit miktarı 2 bin 280 lira olacak ve 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ 3+1 sosyal konut 850 bin TL'lik fiyat üzerinden aylık 3187 TL aylık taksitlerle ödenecek.

TOKİ kura sonucu konut çıktı almak istemiyorum ne yapmalıyım?

Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek? İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

TOKİ 3+1 ve 2+1 konut kuraları ne zaman çekilecek?

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

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Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır. Bakan Kurum açıklamalarda bulunmuştu. Kurum kura çekimi ile ilgili şunları söylemişti; Teslim tarihi var. İlk etapta başvuru alacağız. Kura çekimi başlayacak. 2022 ilk çeyreğinde tamamlayacağız. Bir taraftan inşaat yapımına başlayacağız. 10 Ekim'de ihaleleri yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde bitirip teslim etmeyi öngörüyoruz.

TOKİ konut başvuru iptali nasıl yapılır?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

TOKİ kurasında çıkmayan ne yapmalı?

İlk etapta kurada adı çıkanlar başvuru yaptıkları banka ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yapacaklar. Adı çıkmayanlar ise peşinatlarını yatırdıkları bankadan isteyebilirler. Adı kurada çıkmış olsa bile istenen kriterlere uymuyorsanız hakkınız yanacaktır.

TOKİ başvuru ücreti geri veriliyor mu?

Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

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TOKİ sosyal konut projesinde 10 doğru 10 yanlış

İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir.

2. Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.

3. Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞ

DOĞRUSU: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmuyor. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.

4. 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı.

Bu yaş grubundakiler aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.

5. Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var. YANLIŞ

DOĞRUSU: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

6. TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.

7. Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ’nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.

8. TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek. YANLIŞ

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DOĞRUSU: TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. T.C vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.

9. TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ’ye 52 bin dava açıldı. YANLIŞ

DOĞRUSU: Son iki yılda TOKİ’ye sadece bir dava açıldı.

10. TOKİ’den alınan sosyal konutlar satılabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.

ÖZGÜN TOKİ başvuru kılavuzu: Tüm TOKİ konut-arsa-işyeri sorularına kısa cevaplar

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