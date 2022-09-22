TOKİ konut taksitleri 2022... TOKİ taksitleri ne kadar olacak, ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ başvuru ekranı e-Devlet üzerinden 14 Eylül’den itibaren erişime açıldı. TOKİ, 81 ilde toplamda 250 bin adet konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışı gerçekleştirecek. Konut satışları için 2+1 ve 3+1 konutların aylık taksitleri belli oldu. Bu çerçevede TOKİ sosyal konut projesi 608 bin TL'lik 2+1 evlerin aylık taksit tutarı 2 bin 280 lira olacak ve 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ 3+1 sosyal konut 850 bin TL'lik fiyat üzerinden aylık 3187 TL aylık taksitlerle ödenecek. TOKİ peşinatları 3+1 için 85 bin TL, 2+1 için ise de 60 bin TL olarak belirlendi. e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiğiniz TOKİ başvurusunun sonrasında bulunduğunuz il/ilçeye göre cep telefonunuza Ziraat Bankası ya da Halkbank aracılığıyla SMS gelecek.

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TOKİ taksit ödemeleri sabit mi olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesinde evlerin fiyatları bulunduğu ile ve metrekareye göre değişecek. TOKİ taksit ödemeleri her altı ayda bir olmak üzere Memur Maaş Artış oranı ile (İdarece belirlenen) oran dahilinde artışa uğrayacaktır.





TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak?

Hak sahiplerine konutlar; yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.

TOKİ konutlarına kimler başvuracak?

TOKİ İlk Evim ilk İş Yerim Projesi kapsamında belli kategorilerde özel kontenjanlar ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İkilim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu kontenjanlar üzerinden hassasiyetle durdu. Bu çerçevede TOKİ Sosyal Konut Projesi için ayrılan kontenjan sayıları şu şekilde:

Emekliler %20: 50 bin konut Gençler %20: 50 bin konut Şehit yakınları – gaziler %5: 12 bin 500 konut Engelliler %5: 12 bin 500 konut Diğer Vatandaşlar için %50: 125 bin konut

TOKİ başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il nüfusuna kayıtlı olması veya proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması.

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

• 50.000 / 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).

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