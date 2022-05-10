Özgün AÖF final sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF bahar sınav dönemi sınav takvimi belli oldu
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AÖF final sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF bahar sınav dönemi sınav takvimi belli oldu!

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi AÖF final sınav zamanı. Adaylar geçtiğimiz günlerde ara sınavlarını tamamlarken, bugünlerde AÖF final sınavının heyecanını yaşıyor. AÖF sınav zamanını merak eden öğrenciler için tarihler belli oldu. Peki, AÖF sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav takvimi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF final sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF bahar sınav dönemi sınav takvimi belli oldu!
AÖF final sınavı ne zaman?

Adayların en çok merak ettiği ve son zamanlarda gündemde olan AÖF sınav takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Öğrenciler vize sınavı sonrası AÖF final sınavlarına odaklandı. AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF bahar dönemi final programını sorguluyor. İşte, 2022 AÖF sınav takvimi...

AÖF final sınavı takvimi

  • Akademik takvimde yer alan bilgilere göre; final sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

AÖF sınavlardan geçme notu

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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