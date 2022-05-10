AÖF final sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF bahar sınav dönemi sınav takvimi belli oldu!

Adayların en çok merak ettiği ve son zamanlarda gündemde olan AÖF sınav takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Öğrenciler vize sınavı sonrası AÖF final sınavlarına odaklandı. AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF bahar dönemi final programını sorguluyor. İşte, 2022 AÖF sınav takvimi...

AÖF final sınavı takvimi

Akademik takvimde yer alan bilgilere göre; final sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

AÖF sınavlardan geçme notu

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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