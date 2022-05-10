LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2022 LGS sınav giriş belgesi sorgulama

LGS için geri sayım başladı. Sınav tarihi yaklaşırken öğrenciler LGS sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. LGS sınav giriş belgesinin mayıs ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. İki oturumda yapılacak sınavın sonuçları ise haziran ayının sonunda açıklanacak. Peki, LGS sınav giriş yerleri yayınlandı mı?

LGS 2022 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

LGS 2022 yılında 5 Haziran tarihinde yapılacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

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LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.