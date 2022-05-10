Özgün LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2022 LGS sınav giriş belgesi sorgulama
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LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2022 LGS sınav giriş belgesi sorgulama

MEB 2022 LGS sınav tarihi geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve adaylar sınav yerleri için geri sayıma başlamıştı. LGS sınavına girecek adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 LGS ne zaman, hangi gün yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? LGS 2022 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
LGS sınav giriş belgesi

LGS için geri sayım başladı. Sınav tarihi yaklaşırken öğrenciler LGS sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. LGS sınav giriş belgesinin mayıs ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. İki oturumda yapılacak sınavın sonuçları ise haziran ayının sonunda açıklanacak. Peki, LGS sınav giriş yerleri yayınlandı mı?

LGS 2022 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

LGS 2022 yılında 5 Haziran tarihinde yapılacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

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