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AÖL 3. dönem sınav tarihleri: Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman başlayacak?

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları için heyecan başladı. Öğrenciler ilk iki dönemin sınavlarını tamamladı. Açık liseden okuyan öğrenciler, AÖL 3. dönem sınav tarihleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?
AÖL sınavları

AÖL kayıt yenileme işlemleri ardından AÖL 3. dönem sınav tarihleri için geri sayım başlayacak. Peki açık lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı. Net tarihler duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

AÖL SINAVLARI NASIL, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL 3. Dönem sınavları da bir önceki dönemlerin sınavları gibi online uygulanacak.

AÖL KAYIT TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 Dönemi 3. dönem kayıt yenileme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Açık Lise AÖL 3. dönem kayıt yenileme için 11-29 Nisan tarihleri belirlendi.

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