AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

"2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? AÖF sınav sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi Ara sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde uygulandı. Ardından sonuçlar gündeme geldi. Açık Öğretim öğrencileri sınav sonuçları hakkında bilgi almak istiyor. İşte AÖF sınav sonuçlarına yönelik detaylar...

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sonuçları ile ilgili Açık Öğretim Fakültesi'nden duyuru yayımlandı.





“Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı.





AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde uygulanacak.





AÖF SINAV TAKVİMİ 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024