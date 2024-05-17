Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan “Emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacaktır.” dedi. Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, “Emeklilerimizin taleplerini ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformu kurulmaktadır. SGK’nın uygulamaya koyacağız yeni hizmet modelimizde her emeklimizin hizmet merkezine gitmeden tek telefonla hızlıca ulaşabileceği, kurumumuzun yetkin personelinden oluşacak emekli danışmanlarını görevlendireceğiz.” ifadesini kullandı.
Emeklilere KYK yurtları ücretsiz mi olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan KYK yurtlarının emeklilere yazın ücretsiz olacağının müjdesini verdi. Bakan Işıkhan, “Paydaşlarımız ile görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır.” dedi. İşte Bakan Vedat Işıkhan’ın emeklilere yönelik yaptığı açıklamaların detayları:
- Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesislerin ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı.
- Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabileceklerdir.
- PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim sağlanmaktadır. TCDD Demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.
- TROY ile bankalarla yaptığımız protokoller çerçevesinde emekli kartları aracılığı ile fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde giyim mağazalarında indirimler tanımlanacaktır.
- Haberleşme, ulaşım, zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz. Bu yeni SGK hizmet modelimiz ile emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı bir sistemi hedefliyoruz.
- Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri daha birçok yeniliği emekli danışmanlarımızla yüz yüze, iletişim araçları ile, kurduğumuz platform ile emeklilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Daha sağlıklı bir emeklilik dönemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.