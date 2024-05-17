Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri daha birçok yeniliği emekli danışmanlarımızla yüz yüze, iletişim araçları ile, kurduğumuz platform ile emeklilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Daha sağlıklı bir emeklilik dönemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.