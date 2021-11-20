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Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 15 Kasım itibariyle ara tatildeydi. Öğrenci ve veliler 1 haftalık ara tatilin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Bu kapsamda " okullar ne zaman açılacak" sorusu araştırılıyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?
okul

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, 15 Kasım 2021 tarihinden bu yana ara tatil sürecindeydi. 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ara tatilin ne zaman biteceği merak kazandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak, sorusu veli ve öğrencilerin odaklandığı konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı takvime göre okullar 15 Kasım'da ara tatile giren okullar 22 Kasım Pazartesi günü açılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi sona erdirecek olan sömestr tatili başlayacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

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