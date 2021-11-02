İyi Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?

İlkokul, lise ya da üniversite öğrencileri eğitim süreleri boyunca ders çalışma programına ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte LGS, YKS, DGS, KPSS gibi senede bir kez uygulanan sınavlar için verimli bir şekilde ders çalışmak iyi bir ders çalışma programı ile mümkündür. Etkili, verimli ders çalışma programı hazırlamanın püf noktaları haberimizde...

EN İYİ DERS ÇALIŞMA PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR?

Sınavlarda başarılı olmanın ve akademik hedeflerinize ulaşmanın anahtarı, akıllıca çalışmak ve çalışmalarınıza zorlu alanları koymaktır. Ancak çoğu öğrencinin zor bulduğu şey, mutlaka çalışmanın kendisi değil, zamanı bulmak ve doğru alışkanlıkları oluşturmaktır.

Peki en iyi notları ve puanları almak için doğru çalışma programı nasıl hazırlanmalı? Yazımızda her öğrencinin çalışma tekniklerini geliştirmek için uygulayabileceği en iyi ipuçlarını, püf noktalarını ve stratejileri ele alacağız.

REKLAM

Çalışma Takvimi

Çoğu öğrenci bir çalışma takvimini duymuştur, ancak çoğu bunu kendi yararları için nasıl kullanacaklarını tam olarak anlamamaktadır. Çalışma takvimi, çalışma sürelerinizi, sınıflarınızı, etkinliklerinizi ve diğer önemli etkinlikleri tek bir yerde toplamanıza olanak tanıyan yapılandırılmış bir programdır.

Çalışma çizelgeleri, gününüzde veya haftanızda neler olduğunu görselleştirmenize izin verdiği için inanılmaz derecede faydalıdır. Ayrıca, yaklaşan değerlendirmeleri, sınavları veya etkinlikleri unutmamanızı sağlar. Önümüzdeki haftanın görsel bir temsiline sahip olmak, çalışma seanslarınızı uygun şekilde hazırlamanıza ve planlamanıza olanak tanır.

ÖZGÜN İngilizce Türkçe - Türkçe İngilizce Çeviri İçin En Başarılı 7 Çeviri Sitesi

Ders çalışma takvimi/ programı nasıl oluşturulur?

1. Mevcut programınızı analiz edin

Başlamanın en iyi yolu, zamanınızı nasıl ve nerede harcadığınızı analiz etmektir. Bu, önceliklerinizi, çalışmaya kaç saat ayırabileceğinizi belirleyecek ve hedeflerinize ulaşmak için bir zaman çizelgesi oluşturacaktır. Programınızın haritasını çıkarmak, zamanınızın çoğunu nerede harcadığınızı ve bir aktiviteye çok fazla zaman ayırıp ayırmadığınızı görmenize olanak tanır.

REKLAM

2. Hedefler belirleyin

Akademik hedeflerinizi yansıtmak, ders çalışmak için harcamanız gereken saat sayısını belirlemenize olanak tanır. En yüksek puanları elde etmeyi uman öğrenciler, sadece geçmek isteyenlere kıyasla daha fazla çalışma saati planlamaya çalışabilirler. Bu, yıl grubunuza ve konu seçiminize bağlı olarak da değişecektir.

3. Son teslim tarihlerini/ sınav tarihlerini ve diğer önemli tarihleri listeleyin

Bir çalışma takvimi ile başlamadan önce, son teslim tarihlerini ve sahip olabileceğiniz önemli sosyal gezileri belirlemek çok önemlidir. Bunları tanımak ve çalışma zaman çizelgenizi oluşturmadan önce not etmek, süreci çok daha sorunsuz hale getirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, bir okul kampı gezisi sırasında veya resmi bir törene giderken önemli çalışma oturumları veya ödev hazırlığı planlamayacağınız anlamına gelir.

REKLAM

ÖZGÜN 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

4. Bir formata karar verin

Çalışma çizelgelerinin alabileceği çeşitli biçimler vardır. Birçok kişi çalışma takviminin fiziksel bir kopyasını tercih etse de, çevrimiçi, paylaşılabilir bir formatı tercih eden öğrenciler de var. Hem kağıt hem de dijital zaman çizelgelerinin avantajları vardır. Fiziksel bir kopyanın kişiselleştirilmesi daha kolaydır ve bir çalışma alanına asıldığında daha dikkat çekici ve etkileyicidir. Öte yandan, dijital bir zaman çizelgesinin ayarlanması daha kolay olabilir ve daha kolay erişilebilir. Hangi formatı seçerseniz seçin, rahat edeceğiniz ve sık kullandığınız bir format olmalıdır.

5. Derslerinizi, çalışma saatlerinizi ve ders dışı etkinliklerinizi planlayın

Derslerinizi ve ders dışı aktivitelerinizi zaman çizelgenize göre planlamak, çalışma seanslarınızda nereye sığabileceğinizi fiziksel olarak görmenizi sağlayacaktır. Her hafta zamanınızın çoğunu okulda veya futbol sahasında geçirdiğinizi ve Pazar günleri ders çalışmak için size sınırlı bir zaman bıraktığınızı görünce şaşırabilirsiniz. Bu sürecin bir parçası olarak, dinlenmek ve rahatlamak için zaman planlaması yapmak da önemlidir.

REKLAM

Hiç şüphe yok ki çok çalışmak iyi sonuçlara yol açacaktır, ancak kendinize ara vermeden çok çalışmak tükenmişliğe yol açabilir. Sağlıklı bir denge her zaman tavsiye edilir.

Kendi çalışma çizelgenizi oluşturmak zaman alıcı olabilir ve meşgul öğrenciler için bu her zaman bir seçenek değildir. Kendiniz için doğru çalışma zaman çizelgesini arıyorsanız bunu ihtiyaçlarınıza ve öğrenme hedeflerinize göre özelleştirebilirsiniz.

DERS ÇALIŞMAK İÇİN YAPILMAMASI GEREKEN 5 HATA

Çalışma başarısı elde etmek için bu kadar çok ipucu ve püf noktası konuşulurken, kaçınılması gereken birkaç çalışma hatasını ve hatalarını listelemeyi düşündük.

1. Müzik dinlemek

Müzik dikkatinizi dağıtıyorsa, sessiz bir yer bulduğunuzdan emin olun. Elbette, bazı insanlar müziği gerçekten konsantrasyona yardımcı buluyor, ancak bu size benzemiyorsa kendinize karşı dürüst olmanız önemlidir. Ayrıca arka planda biraz hafif müzik olması ders çalışmanıza yardımcı oluyorsa TV'yi açık bırakmakla aynı şey değildir.

REKLAM

2. Üretkenliği artırmak için çoklu görev

Projeler için net bir çalışma yapılacaklar listesi belirleyin ve bunları tek tek gözden geçirmeye çalışın. Aynı anda birden fazla görev üzerinde çalışmak, odağınızı kaybetmenize, bunalmanıza veya düşük performans göstermenize neden olabilir.

3. Tıkanma

Düzenli bir çalışma programı belirleyin, teslim tarihlerinizi planlayın ve işinizi veya revizyonunuzu son dakikaya bırakmayın. Bilginizi taze tutmanın en iyi yolunun tıka basa doldurmak olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu stres seviyenizi artırır ve beyninizin önemli ayrıntıları tutma olasılığını azaltır.

4. Aşırı çalışmak

Düzenli aralar vermeyi unutmayın çünkü çok uzun veya çok sık çalışmak neredeyse kesin bir tükenmişliğe yol açacaktır. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek, spor yapmak ya da sadece kanepede oturmak ve bitki yetiştirmek için güzel bir denge bulmaya çalışın.

REKLAM

5. Çalışma olarak okumak

Sadece notlarınızı okumayın. Bunun yerine, önemli bölümleri vurgulamaya veya altını çizmeye çalışın, yeni notlar alın, diyagramlar çizin ve ders kitabınızın önemli kısımlarını işaretleyin. Bilgileri okurken gerçekten anlamaya çalışın.