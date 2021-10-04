WhatsApp Web'e nasıl girilir, nasıl çıkılır?

WhatsApp tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan iyi bilinen bir mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcıların bir grupta veya tek başına arama yapmasına ve mesaj, belge, fotoğraf, Gif ve video gönderip almasına olanak tanır. WhatsApp'ı kişisel iletişim için kullanmanın yanı sıra işiniz için çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Büyük kuruluşlar, e-postanın gerekli olmadığı anlık mesajları paylaşmak için WhatsApp üzerinde ortak çalışma grupları oluşturdu. İşte bilmeyenler için Whatsapp giriş ve Whatsapp kullanma bilgileri...

WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

WhatsApp Web özelliği hızlı ve kullanımı kolaydır. Bir WhatsApp kullanıcısıysanız ve bilgisayarınızda WhatsApp kullanmak istiyorsanız, verilen birkaç adımı izlemeniz gerekir.

WhatsApp'ı bilgisayarınızda kullanmak için telefonunuzu WhatsApp masaüstü ile eşleştirmeniz gerekir. Telefonunuzu WhatsApp masaüstü ile her iki cihazdan da eşleştirebilirsiniz: Android ve iOS. İşte WhatsApp'ta oturum açmak veya çıkmak için izleyebileceğiniz adım adım bir kılavuz.

REKLAM

WHATSAPP'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Adım 1: Bilgisayarınızı açın ve WhatsApp resmi web sitesi olan whatsapp.com'u ziyaret edin.

Adım 2: WhatsApp ana sayfasında WhatsApp Web'e tıklayın.

Adım 3: İstendiğinde, taramak için WhatsApp içindeki QR tarayıcıyı kullanın.

QR'yi taramak için aşağıda verilen adımları izleyin:

Adım 1: Akıllı cihazınızda WhatsApp'ı açın.

Adım 2: Diğer seçeneklere (üç nokta) tıklayın.

Adım 3: Şimdi açılır menüden WhatsApp Web'e tıklayın.

Bir Android cihazınız varsa, SOHBET sekmesi > Diğer seçenekler > WhatsApp Web'e dokunmanız gerekir. iPhone kullanıyorsanız Ayarlar > WhatsApp Web/Masaüstü'ne dokunmanız gerekir. WhatsApp Web, WhatsApp Masaüstü ve Portal'da aynı anda yalnızca bir oturumda oturum açabileceğinizi unutmayın.

REKLAM

Bağlandıktan sonra WhatsApp'ta rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz, ancak Whatsapp'ın siz çıkış yapana kadar aktif kalacağını unutmayın. Mesajlarınızı gizli tutmak istiyorsanız çıkış yapmayı unutmayın. İşte WhatsApp'tan masaüstünden çıkış yapmak için izleyebileceğiniz adım adım bir kılavuz.

WHATSAPP WEB'TEN NASIL ÇIKILIR?

WhatsApp Web veya Masaüstünden WhatsApp'tan çıkış yapabilirsiniz.

Adım 1: WhatsApp Web'i veya masaüstünüzü açın.

Adım 2: Menü'ye veya sohbet listenizin yukarısına tıklayın, bir açılır menü görünecektir.

Adım 3: Verilen seçeneklerden Çıkış yap'a dokunun.

Hatta Akıllı telefonunuzdan bile çıkış yapabilirsiniz. WhatsApp Web, WhatsApp Masaüstü veya Portal dahil olmak üzere tüm cihazlardan aynı anda WhatsApp'tan çıkış yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

REKLAM

Android kullanıyorsanız:

Adım 1: Android cihazınızda WhatsApp'ı açın.

2. Adım: Ardından Sohbetler sekmesine > Diğer seçeneklere dokunun.

Adım 3: Verilen seçeneklerden WhatsApp Web > Tüm cihazlardan çıkış yap'a dokunun.

Adım 4: Son olarak Oturumu kapat'a dokunun.

iPhone kullanıyorsanız:

Adım 1: iPhone'unuzda WhatsApp'ı açın.

Adım 2: Ardından, Ayarlar > WhatsApp Web/Masaüstü'ne dokunun.

Adım 3: Ardından, Tüm cihazlardan çıkış yap > Çıkış yap'a dokunmanız gerekir.

WhatsApp günümüzde çok güçlü bir iletişim aracı haline geldi. Sadece birkaç dokunuşla nasıl arama yapacağınızı, mesaj, belge, fotoğraf, Gif ve video vb. gönderip alacağınızı öğrenebilirsiniz.