İngilizce Türkçe - Türkçe İngilizce Çeviri İçin En Başarılı 7 Çeviri Sitesi

İnternet üzerinde İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizceye bir metni çevireceğiniz zaman ilk olarak Google Translate akla gelir. Kimi durumlarda Google Translate Türkçe İngilizce, İngilizce Türkçe çeviri yapabilmeniz için yeterli gelmez. İşte Google Translate ve diğer farklı çeviri sitesi...

TÜRKÇE İNGİLİZCE- İNGİLİZCE TÜRKÇE ÇEVİRİ YAPAN 7 ÇEVİRİ SİTESİ

İngilizce ve Türkçe çevirileri yaygın olarak aratıldığı gibi sizler için derlediğimiz çeviri sitelerinde birçok farklı dil ile çeviriler de yapabilirsiniz. İşte işinizi kolaylaştıracak yabancı dil çeviri siteleri...

1) GOOGLE ÇEVİRİ (GOOGLE TRANSLATE)

Google Translate, yazılı metni bir dilden diğerine çevirmek için Google Inc. tarafından sağlanan ücretsiz bir istatistiksel çok dilli makine çevirisi hizmetidir. Ekim 2007'den önce, Arapça, Çince ve Rusça dışındaki diller için Google, Babel Fish, AOL ve Yahoo gibi diğer çeviri hizmetleri tarafından kullanılan SYSTRAN tabanlı bir çevirmen kullanıyordu. 26 Mayıs 2011'de Google, Google Translate API'sinin kullanımdan kaldırıldığını ve "kapsamlı kötüye kullanımın neden olduğu önemli ekonomik yük nedeniyle" 1 Aralık 2011'de çalışmayı durduracağını duyurdu. Bir dizi web sitesi tarafından kullanılan API'nin kapatılması, Google'ın eleştirilmesine ve geliştiricilerin ürünlerinde Google API'lerini kullanmanın uygulanabilirliğini sorgulamasına neden oldu. 3 Haziran 2011'de Google, kamuoyu baskısı nedeniyle Translate API'yi sonlandırma planını iptal ettiklerini duyurdu. Aynı duyuruda Google, Translate API'nin ücretli bir sürümünü yayınlayacağını söyledi.

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Yabancı bir dil konuşan, bir menüyü çeviren, bir konuşmayı yazıya geçiren veya başka bir dilde dikte eden biriyle konuşmanız gerekiyorsa, Google Translate'i kullanabilirsiniz.

2) YANDEX ÇEVİRİ (YANDEX TRANSLATE)

Eğer browser olarak Yandex'i kullanıyorsanız dil çevirisi yapabilmeniz için "Yandex Çeviri" tam size göre... Yandex Çeviri Google’a alternatif ve hızlı sonuç bekleyenler için en iyi seçenek. Yandex Translate'de maksimum 10.000 karakter ile çeviri yapabilmek mümkün. Bu da çok uzun metinlerde çeviri yapmak için düşünülmesi gereken bir seçenek olabilir

3) MİCROSOFT BİNG ÇEVİRİ (BİNG TRANSLATE)

Bing Çeviri Microsoft kalitesine sahip. Bing arama motoru dışında şirketin çok fazla dilde metinsel veri kaynağı var. Bunlardan en önemlisi ise Windows’un kendisi. Ancak Bing ve Google çeviri araçlarının incelemeleri, hem hızlarının hem de doğruluklarının karşılaştırılabilir olduğunu göstermektedir. İkisi de yetenekli tercümanlar kadar doğru çeviriler yapmayabilir ve özellikle pasajlar veya ifadeler karmaşık olduğunda, her iki çeviri aracını kullanırken bazı hatalar beklemelisiniz.

4) SESLİSOZLUK.NET

Sesli Sözlük internet üzerinden hizmet veren çok dilli bir sözlük. Ancak esas tanınırlığını İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yaptığı sözcük çevirileriyle sağlamıştır.

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Cümle çevirileri konusunda Yandex ciddiyetinde olan servis, kelime bazlı çevirilerde ise gayet kapsamlı sonuçlar veriyor.

5) TRANSLATE.COM

Chicago, Illinois merkezli bir insan destekli çeviri hizmetidir. Şirket, yapay zeka teknolojileriyle birlikte web tabanlı bir insan çevirisi abonelik platformu sunuyor.

Google‘ın aksine tamamen çeviri odaklı çalışma yürüten Translate.com, Google Translate‘de olduğu gibi İngilizce Türkçe çevirinin yanı sıra 90’a yakın dilde çeviri yapabiliyor.

6) ZARGAN SÖZLÜK ÇEVİRİ

Türk bir şirkete ait olan Zargan çeviri sitesi kelime çevirisi, deyim ve yan yana gelen kelime dizilerinin çevirilerini yapabiliyor.

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7) CAMBRİDGE SÖZLÜĞÜ

Cambridge Dictionaries Online 1999 yılında bu sözlükleri tamamen ücretsiz olarak sunmaya başladı ve bugün Cambridge Dictionary büyümeye devam ediyor.

Cambridge Üniversitesi bünyesinde yer alan sözlük İngilizce'den diğer dillere çeviri yapabiliyor.