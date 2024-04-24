|
Özgün

Arda Turan'ın Madrid ve Barça dönemindeki en yakın arkadaşları: Neymar, Pique...

Arda Turan İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam kariyerine ilişkin bilinmeyenleri paylaştı. Arda Turan Madrid ve Barça dönemindeki en yakın arkadaşlarının isimlerini sıraladı.

15:19 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Turan
Arda Turan

1. Lig ekibi Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Arda Turan, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Gazetta'ya röportaj verdi. İşte genç teknik adamın açıklamaları:

Arda Turan'ın Madrid ve Barça dönemindeki en yakın arkadaşları

Barcelona'dan takım arkadaşı Lionel Messi'yle bir anısı anlatan Arda Turan şöyle konuştu:

"Söylenecek çok fazla şey var.... Messi bir uzaylıydı, en zor şeyleri yaptığı basitlikle sizi suskun bırakırdı. Benim özel bir anım var. Sevilla'ya karşı oynanan Süper Kupa finalinde iki gol atmış ve bir asist yapmıştım. Maçın adamı olduğumu açıkladıklarında Messi'ye baktım ve sadece başını salladığında ödülü almaya gittim. Sonra bir kahkaha patlattık. O bakışıyla sanki bana 'Git, bunu hak ettin' der gibiydi."

Soyunma odasındaki en iyi takım arkadaşının Neymar olduğunu dile getiren Arda Turan; Pique, Jordi Alba, Diego Costa, Griezmann gibi isimleri de bu gruba dahil etti.



#arda turan
#arda turan açıklama
#arda turanın arkadaşları
#messi
#Neymar
#pique
21 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES sonuç açıklama tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu! 2024 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?