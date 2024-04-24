Arda Turan'ın Madrid ve Barça dönemindeki en yakın arkadaşları: Neymar, Pique...

1. Lig ekibi Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Arda Turan, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Gazetta'ya röportaj verdi. İşte genç teknik adamın açıklamaları:
Arda Turan'ın Madrid ve Barça dönemindeki en yakın arkadaşları
Barcelona'dan takım arkadaşı Lionel Messi'yle bir anısı anlatan Arda Turan şöyle konuştu:
"Söylenecek çok fazla şey var.... Messi bir uzaylıydı, en zor şeyleri yaptığı basitlikle sizi suskun bırakırdı. Benim özel bir anım var. Sevilla'ya karşı oynanan Süper Kupa finalinde iki gol atmış ve bir asist yapmıştım. Maçın adamı olduğumu açıkladıklarında Messi'ye baktım ve sadece başını salladığında ödülü almaya gittim. Sonra bir kahkaha patlattık. O bakışıyla sanki bana 'Git, bunu hak ettin' der gibiydi."
Soyunma odasındaki en iyi takım arkadaşının Neymar olduğunu dile getiren Arda Turan; Pique, Jordi Alba, Diego Costa, Griezmann gibi isimleri de bu gruba dahil etti.