Arda Turan idollerini açıkladı: "Beni çok etkiledi"

Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Arda Turan İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam Atletico Madrid ve Barcelona dönemlerinde çalıştığı teknik adamlardan bahsederken bir de itirafta bulundu. Arda Turan, en çok etkilendiği isimleri açıkladı.

Arda Turan İdollerini Açıkladı

-Sondan başlayalım. Bu tarihi zaferi nasıl tanımlıyorsun?

'Her anlamda özel. Benim için bu ilk önemli zafer. Harika bir şey başardık, önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynamak heyecan verici olacak. Belirleyici maçtan önce takıma bir motivasyon konuşması yaptım ve onlara bütün bir yıl boyunca çalıştığımız şeyin peşinden gitmelerini söyledim. Al Pacino tarzı sözler... ya da Diego Simeone, görüyorsunuz... Simeone bir toplantıda bize Al Pacino'nun 'Every Damn Sunday' filmindeki konuşmasını izletti. Çıktık ve maçı savaşarak kazandık."

-Simeone bunu çok yapar mıydı?

"Çok (gülüyor). Özellikle de kritik anlarda. O bir işkolik, çok şey isteyen ama size her şeyi geri verebilen bir lider. Uğruna kendini ateşe atabileceğin adamlardan biri. Real Madrid'e karşı oynadığımız Kral Kupası finalinden önce bir toplantıda bize Al Pacino'nun 'Every damn Sunday' filmindeki ünlü konuşmasını izlettiğini hatırlıyorum. Sahaya çıktık ve maçı savaşarak kazandık".

-Bir koç olarak idolün o mu?

"Beni kesinlikle çok etkiledi. Savunma aşamasından motivasyon yönüne kadar. Ama teşekkür ettiğim ve kendilerinden kavramlar ve öğretiler çalmaya çalıştığım pek çok kişi oldu. Bazı örnekler mi? İki isim vermem gerekirse Fatih Terim ve Luis Enrique diyebilirim."







