Bugün takımıyla ilk antrenmanına çıkacak olan 36 yaşındaki teknik adam, pazar günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçında da takımın başında yer alarak teknik direktörlük kariyerine başlayacak.

Turan, şu an Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen, UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nda eğitim alıyor.