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Spor

Arda Turan Eyüpspor’da  

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Arda Turan, teknik direktörlük için ilk adımı Eyüpspor ile attı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:09 . 14/04/2023 Cuma
DHA
Arda Turan, 12 Eylül 2022'de futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Arda Turan, 12 Eylül 2022'de futbolu bıraktığını açıklamıştı.

TFF 1’inci Lig ekibi Eyüpspor, takımın başına geçtiğimiz sezon futbolu bırakan ve teknik direktörlüğe hazırlanan Arda Turan’ı getirdi.  


Bugün takımıyla ilk antrenmanına çıkacak olan 36 yaşındaki teknik adam, pazar günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçında da takımın başında yer alarak teknik direktörlük kariyerine başlayacak. 

Lisans eğitimi sürüyor

Turan, şu an Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen, UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nda eğitim alıyor.



#TFF 1. Lig
#Arda Turan
#Eyüpspor
#Teknik Direktör
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