Arda Turan vedasında açıkladı: En büyük hayalim onu Galatasaray'a getirmekti Galatasaray formasıyla futbola veda eden Arda Turan, Spor Yazarları derneğinde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Turan, Galatasaray'ı karşılıksız sevdiğini söylerken yaz transfer dönemindeki çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Abone Ol