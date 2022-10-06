Arda Turan vedasında açıkladı: En büyük hayalim onu Galatasaray'a getirmekti

Galatasaray'da futbola veda eden Arda Turan, kendisi için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ı karşılıksız sevdiğini belirten Turan, yaz transfer döneminde yaşananlarla ilgili konuştu.
İşte Arda Turan'ın sözleri;
- -“Hayatım boyunca Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım. Galatasaray hiçbir zaman bana kaybettirmedi hep kazandırdı. Galatasaray'ın başarısı için ne görev düşerse yapacağım”
- -"Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim. Hangi oyunu oynamak istediğime karar vermedim."
- -"Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma şimdi. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı."
Teşekkürler Arda Turan pic.twitter.com/Z7MAkuhc4I
Teşekkürler Arda Turan pic.twitter.com/Z7MAkuhc4I— SPOR (@yenisafakspor) September 12, 2022