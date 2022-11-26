Özgün Arjantin - Meksika ilk 11leri ve kadroları
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Arjantin - Meksika ilk 11’leri ve kadroları

FIFA 2022 Dünya Kupası C Grubu 2. maçları bugün oynanacak. İlk maçında Suudi Arabistana sürpriz bir yenilgi alan Arjantin Meksika karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Arjantin’in gizli silahı yine Dünya yıldızı Lionel Messi olacak. Meksika ise zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Arjantin - Meksika maçının ilk 11’leri ve kadrolarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin - Meksika ilk 11’leri ve kadroları
Arjantin Meksika

2022 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün C ve D gruplarında 2. maçlar oynanacak. C grubunda ise Arjantin ve Meksika karşı karşıya gelecek.

ARJANTİN - MEKSİKA KADROLARI

ARJANTİN

23 Emiliano Martinez

3 Nicolas Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

13 Cristian Romero

25 Lisandro Martinez

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo De Paul

10 Lionel Messi

11 Angel Di Maria

20 Alexis Mac Allister

22 Lautaro Martinez

MEKSİKA

13 Guillermo Ochoa

3 Cesar Montes

15 Hector Moreno

19 Jorge Sanchez

23 Jesus Gallardo

4 Edson Alvarez

16 Hector Herrera

24 Luis Chavez

10 Alexis Vega

20 Henry Martin

22 Hirving Lozano

(ÖZET) Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2
ÖZGÜN
(ÖZET) Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2
Messi sahnede

Messi sahnede

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