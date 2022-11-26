Arjantin - Meksika ilk 11’leri ve kadroları FIFA 2022 Dünya Kupası C Grubu 2. maçları bugün oynanacak. İlk maçında Suudi Arabistana sürpriz bir yenilgi alan Arjantin Meksika karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Arjantin’in gizli silahı yine Dünya yıldızı Lionel Messi olacak. Meksika ise zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Arjantin - Meksika maçının ilk 11’leri ve kadrolarını haberimizde bulabilirsiniz.

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