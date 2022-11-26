Arjantin - Meksika ilk 11’leri ve kadroları

2022 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün C ve D gruplarında 2. maçlar oynanacak. C grubunda ise Arjantin ve Meksika karşı karşıya gelecek.
ARJANTİN - MEKSİKA KADROLARI
ARJANTİN
23 Emiliano Martinez
3 Nicolas Tagliafico
4 Gonzalo Montiel
13 Cristian Romero
25 Lisandro Martinez
5 Leandro Paredes
7 Rodrigo De Paul
10 Lionel Messi
11 Angel Di Maria
20 Alexis Mac Allister
22 Lautaro Martinez
MEKSİKA
13 Guillermo Ochoa
3 Cesar Montes
15 Hector Moreno
19 Jorge Sanchez
23 Jesus Gallardo
4 Edson Alvarez
16 Hector Herrera
24 Luis Chavez
10 Alexis Vega
20 Henry Martin
22 Hirving Lozano