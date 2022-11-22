(ÖZET) Arjantin-Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2

Dünya Kupası C grubu ilk hafta karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Arjantin-Suudi Arabistan 5. kez karşı karşıya geldi. İki maçı Arjantin kazanırken, iki karşılaşma ise berabere sona erdi. Arjantin, son 13 grup maçında 1 kez yenildi 1974 Almanya’dan bu yana üst üste 13. kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteren Arjantin, oynadığı son 13 grup maçında sadece 1 yenilgi aldı.

Arjantin-Suudi Arabistan maç özeti

2. dakika Messi ceza sahası içinde gole çok yaklaştı. Messi harika vurdu. Suudi Arabistan kalecisi Alowais gole izin vermedi.

10. dakikada Messi Arjantin'i penaltı golü ile 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada Papu Gomez'in havadan ara pasında Lionel Messi kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sol ayağı ile plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

27. dakikada Paredes'in ara pasında Lautaro Martinez kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topun dibine girerek şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR sistemi incelemesinde Martinez'in ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle gol bir kez daha iptal edildi.

35. dakika Lautaro Martinez Messi'nin pasında savunma arkasına iyi indi topla buluştu ve gole çevirdi ancak bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.

45+3'te Alfaraj sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Nawaf Alabid oyuna dahil oldu. Maçın ilk yarısı Arjantin'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İlk yarıda Arjantin yedi kez ofsayta kaldı.

48. dakikada Messi'nin orta alanda kaybettiği top sonrası Suudi Arabistan Alshehri'nin golü ile durumu 1-1 yaptı.

53. dakikada Suudi Arabistan'ın 10 numarası Aldawsari ceza sahasında muhteşem hareketlerle girdi. Topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1 yaptı.

63. dakika Arjantin beraberliğe çok yaklaştı. Tagliafico'nun vuruşunda kaleci Alowais topu kornere çeldi.

80. dakika | Arjantin ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Messi farklı şekilde dışarı gönderdi.

Arjantin-Suudi Arabistan ilk 11’i

Arjantin : Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Papu Gomez, Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Papu Gomez, Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Suudi Arabistan: Alowais, Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani, Kanno, Almalki, Alfaraj, Albrikan, Aldawsari, Alshehri.

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: Arjantin

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı, tarihinde 3. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

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Arjantinli teknik adam Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı "Tangocular", Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Katar biletini aldı.

Elemeleri 17 maçta elde ettiği 11 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup tamamlayan Arjantin, 39 puan toplayarak Brezilya'nın ardından 2. oldu.

Eleme maçlarında rakip fileleri 27 kez havalandıran, kalesinde ise 8 gol gören Arjantin Milli Takımı, grup maçlarında şu sonuçları aldı:

Arjantin-Ekvador: 1-0 Bolivya-Arjantin: 1-2 Arjantin-Paraguay: 1-1 Peru-Arjantin: 0-2 Arjantin-Şili: 1-1 Kolombiya-Arjantin: 2-2 Venezuela-Arjantin: 1-3 Arjantin-Bolivya: 3-0 Paraguay-Arjantin: 0-0 Arjantin-Uruguay: 3-0 Arjantin-Peru: 1-0 Uruguay-Arjantin: 0-1 Arjantin-Brezilya: 0-0 Şili-Arjantin: 1-2 Arjantin-Kolombiya: 1-0 Arjantin-Venezuela: 3-0

Arjantin Dünya Kupası geçmişi

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 17 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 81 maç yapan Arjantinliler, bu maçlardan 47'sini kazandı, 10'undan beraberlikle, 24'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 2014'te final oynama başarısı gösteren Arjantin, Dünya Kupası tarihi boyunca 137 gol attı, kalesinde 93 gol gördü.

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Ev sahipliği yaptığı 1978 ile Meksika 1986'da şampiyon olan Arjantin'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Final

1934 - Birinci tur

1958 - Grup aşaması

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1974 - İkinci tur

1978 - Şampiyon

1982 - İkinci tur

1986 - Şampiyon

1990 - Final

1994 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - Grup aşaması

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Final

2018 - İkinci tur

Arjantin Dünya Kupası Maç takvimi

26 Kasım (TSİ 22.00): Arjantin-Meksika (Lusail Iconic Stadı) 30 Kasım (TSİ 22.00): Polonya-Arjantin (Stat 974)

Dünya Kupası C Grubu: Suudi Arabistan

Arjantin, Meksika ve Polonya'nın bulunduğu C Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Suudi Arabistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Arabistan Dünya Kupasına nasıl katıldı?

2012'de Zambia, 2015'te de Fildişi Sahilleri ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak iki farklı ülkeyle kupa kazanan ilk teknik adam olarak tarihi geçen Fransız Herve Renard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan, Asya elemelerine 2. turdan başladı.

Özbekistan, Filistin, Singapur ve Yemen'in bulunduğu D Grubu'nda, 8 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puanla grubu lider bitiren Suudi Arabistan, 3. tura yükseldi.

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3. turda Japonya, Avustralya, Umman, Çin ve Vietnam ile B Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle yine lider olarak Katar'a gitme hakkını elde etti.

"Yeşil Şahinler" lakaplı Suudi Arabistan, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

2. tur

Yemen-Suudi Arabistan: 2-2

Suudi Arabistan-Singapur: 3-0

Filistin-Suudi Arabistan: 0-0

Özbekistan-Suudi Arabistan: 2-3

Suudi Arabistan-Filistin: 5-0

Suudi Arabistan-Yemen: 3-0

Singapur-Suudi Arabistan: 0-3

Suudi Arabistan-Özbekistan: 3-0

3. tur

Suudi Arabistan-Vietnam: 3-1

Umman-Suudi Arabistan: 0-1

Suudi Arabistan-Japonya: 1-0

Suudi Arabistan-Çin: 2-1

Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0

Vietnam-Suudi Arabistan: 0-1

Suudi Arabistan-Umman: 1-0

Japonya-Suudi Arabistan: 2-0

Çin-Suudi Arabistan: 1-1

Suudi Arabistan-Avustralya: 1-0

Suudi Arabistan Dünya Kupası geçmişi

Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. 1930 ile 1974 yılları arasındaki turnuvalarda yer almayan takım, 1994'e kadar da elemeleri geçemedi.

ABD 1994'te, Hollanda'ya karşı Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Fuad Enver, Fas'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada ise takımına turnuva tarihindeki ilk galibiyeti getiren golü kaydetti. Son maçında da Belçika'yı mağlup eden Suudi Arabistan, katıldığı ilk Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Fakat son 16 karşılaşmasında İsveç'e 3-1 yenilerek elendi.

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Dünya kupalarında 16 maç yapan Suudi Arabistan, bunlardan 3'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 11'inden ise mağlubiyetle ayrıldı. Rusya 2018'de de mücadele eden takım, Dünya Kupası tarihi boyunca 11 gol attı, kalesinde 39 gol gördü.

Suudi Arabistan'ın Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1994 - Son 16 turu

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

Suudi Arabistan Dünya Kupası Maç takvimi

26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan (Education City Stadı) 30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika (Lusail Iconic Stadı)