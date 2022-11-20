2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.
Dünya Kupası 2022 maç programı
20 Kasım Pazar:
- Katar - Ekvador 19.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1
21 Kasım Pazartesi:
- İngiltere - İran 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
- Senegal - Hollanda 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
- Amerika - Galler 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
22 Kasım Salı:
- Arjantin - Suudi Arabistan 13.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1
- Danimarka - Tunus 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
- Meksika - Polonya 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
- Fransa - Avustralya 22.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
23 Kasım Çarşamba:
- Fas - Hırvatistan 13.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1
- Almanya - Japonya 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
- İspanya - Kosta Rika 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
- Belçika - Kanada 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
24 Kasım Perşembe:
- İsviçre - Kamerun 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
- Uruguay - Güney Kore 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
- Portekiz - Gana 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
- Brezilya - Sırbistan 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1
25 Kasım Cuma:
- Galler - İran 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
- Katar - Senegal 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
- Hollanda - Ekvador 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
- İngiltere - ABD 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1
26 Kasım Cumartesi:
- Tunus - Avustralya 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
- Polanya - Suudi Arabistan 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
- Fransa - Danimarka 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
- Arjantin - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1
27 Kasım Pazar:
- Japonya -Kosta Rika 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
- Belçika - Fas 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
- Hırvatistan - Kanada 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
- İspanya - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1
28 Kasım Pazartesi:
- Kamerun - Sırbistan 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
- Güney Kore - Gana 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
- Brezilya - İsviçre 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
- Portekiz - Uruguay 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1
29 Kasım Salı:
- Ekvador - Senegal 18.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Hollanda - Katar 18.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Galler - İngiltere 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- İran - ABD 22.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
30 Kasım Çarşamba:
- Avustralya - Danimarka 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Tunus - Fransa 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Polonya - Arjantin 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Suudi Arabistan - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
1 Aralık Perşembe:
- Hırvatistan - Belçika 18.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Kanada - Fas 18.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Japonya - İspanya 22.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Kosta Rika - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
2 Aralık Cuma:
- Gana - Uruguay 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Güney Kore - Portekiz 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Sırbistan - İsviçre 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Kamerun - Brezilya 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı:
Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1
9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:
Çeyrek final (4 maç) / TRT 1
13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:
Yarı final (2 maç) / TRT 1
17 Aralık Cumartesi:
Üçüncülük maçı / TRT 1
18 Aralık Pazar: FİNAL / TRT 1