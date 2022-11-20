Özgün Dünya Kupası 2022 maç programı
ÖZGÜN HABERLER

Dünya Kupası 2022 maç programı

2022 Dünya Kupası 20 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. Açılış maçı ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak. 20 Kasım Pazar günü Katar - Ekvador maçı ile başlayacak olan 2022 Kupa maçları, 21 Kasım Pazartesi İngiltere - İran, 22 Kasım Salı ise Meksika - Polonya maçı ile devam edecek. Kupada final maçı ise 18 Aralık 2022 tarihinde oynanacak. Dünya Kupası maçları TRT'de canlı olarak yayınlanacak. İşte Dünya Kupası 2022 maç programı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür Hangi ülke ne zaman saat kaçta oynayacak?
2022 Dünya Kupası fikstür

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

Dünya Kupası 2022 maç programı

20 Kasım Pazar:

  • Katar - Ekvador 19.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

21 Kasım Pazartesi:

  • İngiltere - İran 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
  • Senegal - Hollanda 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
  • Amerika - Galler 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

22 Kasım Salı:

  • Arjantin - Suudi Arabistan 13.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1
  • Danimarka - Tunus 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
  • Meksika - Polonya 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
  • Fransa - Avustralya 22.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

23 Kasım Çarşamba:

  • Fas - Hırvatistan 13.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1
  • Almanya - Japonya 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
  • İspanya - Kosta Rika 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
  • Belçika - Kanada 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

24 Kasım Perşembe:

  • İsviçre - Kamerun 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
  • Uruguay - Güney Kore 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
  • Portekiz - Gana 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
  • Brezilya - Sırbistan 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

25 Kasım Cuma:

  • Galler - İran 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
  • Katar - Senegal 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
  • Hollanda - Ekvador 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
  • İngiltere - ABD 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

26 Kasım Cumartesi:

  • Tunus - Avustralya 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
  • Polanya - Suudi Arabistan 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
  • Fransa - Danimarka 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
  • Arjantin - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

27 Kasım Pazar:

  • Japonya -Kosta Rika 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
  • Belçika - Fas 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1
  • Hırvatistan - Kanada 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
  • İspanya - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

28 Kasım Pazartesi:

  • Kamerun - Sırbistan 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
  • Güney Kore - Gana 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
  • Brezilya - İsviçre 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1
  • Portekiz - Uruguay 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

29 Kasım Salı:

  • Ekvador - Senegal 18.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Hollanda - Katar 18.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Galler - İngiltere 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • İran - ABD 22.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

30 Kasım Çarşamba:

  • Avustralya - Danimarka 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Tunus - Fransa 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Polonya - Arjantin 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Suudi Arabistan - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

1 Aralık Perşembe:

  • Hırvatistan - Belçika 18.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Kanada - Fas 18.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Japonya - İspanya 22.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Kosta Rika - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

2 Aralık Cuma:

  • Gana - Uruguay 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Güney Kore - Portekiz 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Sırbistan - İsviçre 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Kamerun - Brezilya 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
  • Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı:

Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:

Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:

Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi:

Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar: FİNAL / TRT 1

2022 Dünya Kupası A Grubu hangi ülkeler var?
ÖZGÜN
2022 Dünya Kupası A Grubu hangi ülkeler var?

Süper Lig'den Dünya Kupası'na katılacak oyuncu isimleri
ÖZGÜN
Süper Lig'den Dünya Kupası'na katılacak oyuncu isimleri

Yeni Yusufeli Yolu hizmete sunuluyor

Yeni Yusufeli Yolu hizmete sunuluyor

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Tam 69,2 kilometre.
Para yerine kullanılan en enteresan şeyler

Para yerine kullanılan
en enteresan şeyler

​Günümüzde hâlâ geçerli olanları var.
Kızılelma testleribaşarıyla tamamladı

​Heyecanlandıran gelişmeyi Baykar duyurdu.

Pençe-Kılıç Harekatı'nın detayları belli oldu.

​Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe-Kılıç Operasyonu talimatını böyle verdi.

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.